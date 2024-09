Il giornale francese: “Ci vorrebbe una rivoluzione copernicana per allontanarsi dal principio: “nei nostri stadi non c’è posto per la violenza”

Ligue 1: il calcio non può sfuggire alla violenza, vietare e basta non risolverà il problema (So Foot)

Dopo i gravi episodi di violenza avvenuti in Ligue 1, il ministro dell’Interno ha deciso di vietare le trasferte in cinque partite di campionato: Montpellier-Lens, Psg-Nantes, Nice-Reims, Lione-Toulouse, Lorient-Marsiglia e tre della Coppa di Francia. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la morte di un tifoso del Nantes con la logica indignazione che ne è seguita.

So Foot commenta così la decisione:

Ci si chiede come evolverà la situazione. Al momento, infatti, i divieti delle trasferte sono previsti fino al 18 dicembre, giorno della riunione dell’organismo nazionale che si occupa delle tifoserie. Se l’organismo (Ins) vuole riunire tutti i protagonisti, istituzionali, sportivi e associativi (gruppi ultras) coinvolti, il suo ruolo resta consultivo. E visto il clima generale, incentrato sulla repressione, ci sono seri dubbi sul fatto che il dibattito possa essere costruttivo.

Ci vorrebbe una vera e propria rivoluzione copernicana per allontanarsi dal principio di partenza: “nei nostri stadi non c’è posto per la violenza”. Come può un fenomeno di tale importanza (culturale, economica e politica) come il calcio purtroppo sfuggire alle tensioni sociali e ai comportamenti violenti che esse inducono? Prevenirli, controllarli, punirli: ovviamente. Dire semplicemente “non si fa”, non risolverà il problema. Quindi che si fa? Di fronte alla complessità e alla diversità delle cause della violenza dentro e intorno agli stadi, nonché ai profili dei responsabili, come si porranno coloro che sono coinvolti (compresi i gruppi ultras)? C’è il pericolo che la soluzione proposta dal Viminale, ovvero il divieto di trasferta, diventi permanente. La soluzione più semplice e meno costosa, a quanto pare…

Gattuso, tecnico del Marsiglia, aveva rivolto un appello ai suoi tifosi e commentato il divieto di trasferta prima della partita con il Lione:

Gennaro Gattuso, ct del Marsiglia, ha chiesto ai suoi tifosi di non fare casini, dopo i gravi scontri che si sono verificati il 29 ottobre scorso di cui è stato vittima Fabio Grosso, ex ct del Lione.

L’Ansa riporta le parole del ct italiano:

«Per i nostri tifosi deve essere un giorno di festa e sono sicuro che sarà così. Conoscono l’importanza di questa partita e sanno che non devono fare casini. Ma non devo spiegare nulla, ho grande fiducia in loro». L’allenatore ha detto la sua anche sul rischio di un divieto totale di trasferta per i tifosi, ventilato ieri dal ministro dello Sport, Amelie Oudea Castera, dopo la serie recente di gravi incidenti, in particolare la morte di un fan sabato scorso a Nantes: «Sarebbe una sconfitta per il calcio. Ma è normale che si prendano decisioni quando succedono cose del genere. Gli stadi non possono essere zone senza legge»

