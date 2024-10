Su Instagram ha pubblicato la foto della premiazione scudetto dell’anno scorso. Nella didascalia solo “2023” e le emoji delle mani in alto e del pollice in su

Kim Min-Jae saluta il 2023 ricordando lo scudetto vinto con il Napoli

Kim non dimentica Napoli. Pochi minuti fa, il difensore sudcoreano, Kim Min-Jae, ex Napoli, ha voluto salutare il 2023 ricordando lo scudetto vinto a maggio proprio con la squadra partenopea, allora allenata da Spalletti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @kiminjae3

Kim ha infatti pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che raffigura tutta la squadra del Napoli dell’anno scorso durante le celebrazioni per la vittoria della coppa Seria A Tim. Come didascalia il difensore ha scritto solo “2023” e le emoji delle mani in alto e del pollice in su.

L’anno scorso Kim è stato eletto come miglior difensore della stagione. In estate poi si è trasferito al Bayern Monaco dove Tuchel lo ha accolto e posto al centro della difesa bavarese. Kim si è subito ambientato diventato uno dei leader della squadra tedesca.

Kim vince un duello dopo l’altro, si esalta col gioco del Bayern difesa bassa e contropiede (Faz)

Stavolta Min-Jae si becca i complimenti della stampa tedesca. Accade dopo il rotondo 3-0 con cui il Bayern ha travolto lo Stoccarda che prima di questa giornata era terzo in classifica. Da ieri è quarto.

Il Bayern ha dominato e vinto in contropiede. Lo Stoccarda ha chiuso col 57% di inutile possesso palla. I tiri in porta sono stati 15 a 6 per il Bayern.

Il Bayern Monaco, la squadra che domina (o almeno vince) la Bundesliga stagione dopo stagione, gioca un calcio di contropiede nel proprio stadio. Nel primo tempo lo Stoccarda, che ha un gioco molto dominante sotto la guida dell’allenatore Sebastian Hoeness, aveva più del 60% di possesso palla. Gli svevi hanno avuto la palla, ma il Bayern ha dominato le aree di rigore. Hanno chiuso bene dietro e ripetutamente hanno fatto irruzione in quella del nemico. Si potrebbe anche dire così: il Bayern ha giocato da favorito con il calcio in contropiede.

Due giocatori si sono distinti in termini di disciplina: il centrocampista difensivo Pavlović e il difensore centrale Minjae Kim, che, a quanto pareva quella sera, eccelleva in questo tipo di difesa bassa. Ha vinto un duello dopo l’altro. E al 63′ la partita finisce. Dopo un altro corner di Pavlović, Kim ha diretto la palla verso la porta, dove poi è finita con una deviazione.

ilnapolista © riproduzione riservata