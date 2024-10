Il Bayern travolge lo Stoccarda (era terzo) col 43% di possesso palla. Per la Süddeutsche l’ex Napoli è stato il migliore in campo

Kim vince un duello dopo l’altro, si esalta col gioco del Bayern difesa bassa e contropiede (Faz)

Stavolta Min-Jae si becca i complimenti della stampa tedesca. Accade dopo il rotondo 3-0 con cui il Bayern ha travolto lo Stoccarda che prima di questa giornata era terzo in classifica. Da ieri è quarto.

La Süddeutsche lo elegge migliore in campo nonostante la doppietta di Harry Kane:

Il migliore in campo del Bayern è stato Kim. Ovviamente voleva rifarsi dopo le impressioni negative di Francoforte e si è lanciato nei duelli ad alta velocità. Ci sono state due scene clou nel primo tempo: un gol di testa che è stato annullato per fuorigioco, anche se non c’erano immagini del Var che lo abbiano dimostrato in maniera evidente. Poi ha rincorso Josha Vagnoman, anch’egli molto veloce, mentre era in fase difensiva, lo ha placcato per recuperare il pallone e poi ha alzato le braccia verso i tifosi. Ha raccolto da solo un punto e mezzo nel secondo tempo: ha sormontato Atakan Karazor per l’assist a Kane e poi ha segnato lui stesso il gol del 3-0.

Anche la Faz lo ha elogiato. Il quotidiano ha ricordato le tante assenze tra i bavaresi di Tuchel.

I centrocampisti Leon Goretzka e Joshua Kimmich a causa di un’influenza, sono stati sostituiti dai centrocampisti Aleksandar Pavlović e Raphaël Guerreiro. Quindi niente Goretzka, niente Kimmich, niente Coman, niente Gnabry.

Il Bayern ha dominato e vinto in contropiede. Lo Stoccarda ha chiuso col 57% di inutile possesso palla. I tiri in porta sono stati 15 a 6 per il Bayern.

Il Bayern Monaco, la squadra che domina (o almeno vince) la Bundesliga stagione dopo stagione, gioca un calcio di contropiede nel proprio stadio. Nel primo tempo lo Stoccarda, che ha un gioco molto dominante sotto la guida dell’allenatore Sebastian Hoeness, aveva più del 60% di possesso palla. Gli svevi hanno avuto la palla, ma il Bayern ha dominato le aree di rigore. Hanno chiuso bene dietro e ripetutamente hanno fatto irruzione in quella del nemico. Si potrebbe anche dire così: il Bayern ha giocato da favorito con il calcio in contropiede.

Due giocatori si sono distinti in termini di disciplina: il centrocampista difensivo Pavlović e il difensore centrale Minjae Kim, che, a quanto pareva quella sera, eccelleva in questo tipo di difesa bassa. Ha vinto un duello dopo l’altro. E al 63′ la partita finisce. Dopo un altro corner di Pavlović, Kim ha diretto la palla verso la porta, dove poi è finita con una deviazione.

ilnapolista © riproduzione riservata