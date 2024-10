Il Napoli pensa a Kiwior e Tomiyasu per la difesa (Gazzetta)

Entrambi dell’Arsenal ed ex Serie A, il primo in vantaggio sul secondo poiché forse giocherà la Coppa d’Asia. Sullo sfondo anche Itakura e Dragusin.

Il Napoli è alla ricerca di un centrale difensivo, con Ostigard che probabilmente lascerà il club. Per questo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sta sondando la pista che porta a due difensori dell’Arsenal, entrambi ex Serie A:

“Il club ha chiesto informazioni all’Arsenal su Kiwior (ex Spezia), ma è spuntato anche il nome di Tomiyasu, ex Bologna: duttile, veloce, abile nel gioco aereo e nella marcatura. Il giapponese, però, potrebbe essere convocato per la Coppa d’Asia e questo frena la trattativa. Al Napoli piace, come piacciono anche Itakura e Dragusin, che però vuole chiudere la stagione al Genoa e sogna la Premier. C’è tanto da lavorare, ma il Napoli si muove: De Laurentiis vuole rimediare agli errori estivi, non sono esclusi colpi ad effetto”.

STAMANI IL CORSPORT SULL’IDEA EMRE CAN:

In mezzo al campo il Napoli si ritroverà senza muscoli, senza personalità, senza spessore: Emre Can (30 a gennaio) ha in sé tutto ciò che manca, anche la conoscenza profonda di un’Italia – attraversata per due anni, con 45 partite nella Juventus – e un patrimonio che può servire eccome. In uno stato d’emergenza, e dopo aver tanto sbagliato, le riflessioni sono enormi e prolungate ed Emre Can è entrato in quest’orizzonte ancora opaco, che rapidamente andrà purificato: un mediano così il Napoli lo cerca, lo vuole, lo lusinga e però prima ancora di provarci è necessario un ulteriore giro d’orizzonte. Emre Can costa intorno ai venti milioni, ha un ingaggio degno del Borussia Dortmund (oltre i quattro milioni) e pure trent’anni, che nella filosofia del club sono ritenuti troppi.

DA SKY, IL MERCATO DEL NAPOLI:

«De Laurentiis si è sbilanciato. Mazzarri ha detto che a gennaio non si possono fare rivoluzioni e la campagna acquisti sarà simile a quella che prese corpo dopo l’esonero di Ancelotti. Arriveranno due difensori, un centrale e un esterno destro. A destra i nomi caldi sono quelli di Faraoni e Mazzocchi. Il nome più seguito per la difesa è quello di Dragusin. Ha una valutazione alta però, il Genoa chiede 30 milioni, e piace anche al Tottenham. Per il centrocampo interessa Højbjerg. Dopo la partenza di Elmas si potrebbe intervenire ancora a centrocampo qualora non si trovasse l’accordo con Zielinski. Non è una rivoluzione ma qualcosa di simili per consentire a Mazzarri per recuperare il terreno perduto e raggiungere la zona Champions».

