Ostigard potrebbe lasciare il Napoli, Mazzarri ha chiesto un difensore più veloce (Corrmezz)

Mazzarri ha chiesto un difensore veloce che potrebbe arrivare con la cessione di Ostigard se ci fossero le condizioni per andare a giocare di più altrove.

È di tendenza oramai il calciomercato, vista la prossima apertura della sessione invernale. Per quanto riguarda il Napoli sembra oramai chiaro che Elmas lascerà la formazione azzurra per il Lipsia avendo De Laurentiis ottenuto un’offerta che gli appare congrua. Ma, secondo l’edizione di oggi del Corriere del Mezzogiorno ci potrebbe essere anche una cessione di Leo Ostigard dal momento che Mazzarri ha chiesto un difensore più veloce

“Elmas ha una trattativa avviata con il Lipsia, in estate non ha raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2025 e il Napoli potrebbe valutare una proposta di 25 milioni di euro. Lo scouting del club di De Laurentiis sta ricercando sia un profilo con le caratteristiche di Anguissa che un eventuale sostituto di Elmas. Non sono gli unici cambiamenti previsti: se parte Zanoli arriva un vice Di Lorenzo più esperto e Mazzarri ha chiesto un difensore veloce, potrebbe fargli spazio Ostigard se ci fossero le condizioni per andare a giocare di più altrove. A Mazzarri spetta il compito complesso d’affrontare problematiche anche nella gestione del gruppo dovendo fare i conti con questioni non risolte in estate, come quelle contrattuali nel caso di Zielinski ed Elmas, che si sono manifestate in un’annata dai risultati finora deludenti”.

ELMAS-LIPSIA C’E’ L’OK DI DE LAURENTIIS, MA PRIMA DEVE TROVARE UN SOSTITUTO

Il Lipsia infatti ha fatto pervenire a Castel Volturno un’offerta considerevole, da 25 milioni di euro comprensivi di bonus. è una cifra che incontra il favore di De Laurentiis, certo di garantirsi una sicura plusvalenza. L’accordo tra i tedeschi e il calciatore è già stato raggiunto, l’operazione tuttavia non si sbloccherà finché il presidente non sarà certo di avere in pugno un degno sostituto.

Da questo punto di vista, sono diversi i nomi considerati. In cima alle preferenze c’è Lazar Samardzic dell’Udinese, che eviterebbe esborsi superiori all’importo ottenuto dalla vendita di Elmas. Altri profili vagliati sono Mats Wieffer del Feyenoord, Maurits Kjaergaard del Salisburgo, Albert Gronbaek del Bodo/Glimt e di recente si é aggiunto anche Emil Hojbjerg del Tottenham, seguito con attenzione anche dalla Juventus”

ilnapolista © riproduzione riservata