La stampa spagnola continua a infierire sul Barça: “non è solo un problema di immagine, quei 50 milioni servivano…”

Il Barcellona quasi fuori dal Mondiale per club è un problema economico enorme (As)

Quando cominciano a infierire, i giornali spagnoli difficilmente mollano la presa. E la crisi del Barcellona è un argomento caldissimo, che genere nuove puntate un giorno dopo l’altro. As per esempio sottolinea che il primo posto nel girone di Champions, che ha portato ad un sorteggio per gli ottavi contro il Napoli, ha portato con sé un’ulteriore onta: il Mondiale per club quasi sfumato.

È un altro parallelismo con il Napoli: i blaugrana, scrive As, sono quasi fuori dal nuovo Mondiale per club a causa delle sconfitte nella fase a gironi contro Shakhtar e Anversa. Il Barça se non vince la Champions League qualificandosi in automatico si gioca il posto con l’Atlético Madrid (a meno che la Real Sociedad non vinca il campionato…).

Con il ranking attuale l’Atlético ha 62 punti e il Barcellona 55. A differenza del Napoli, i cui contendenti sono fermi (Milan in Europa League e Juve fuori dalle coppe) il Barca non solo deve andare avanti ma deve pure sperare che l’Inter batta due volte la squadra di Simeone.

“I quattro punti persi dal Barça contro Shakhtar e Anversa – scrive As – sono costati cari a Xavi”. Deve fare otto punti in più rispetto all’Atlético, praticamente avanzare di due turni in più rispetto ai colchoneros: insomma, serve la semifinale se non la finale.

“Non è solo il prestigio, ma ci sono in gioco anche molti soldi. Il vincitore della Coppa del Mondo ha un premio di 100 milioni di euro e la quota di partecipazione è fissa: 50 milioni per ogni club. Non comparire in questa lista sarebbe un duro colpo finanziario per il Barcellona”.

The Athetic non a caso ha scritto che la posizione di Xavi non è in discussione esclusivamente perché costerebbe troppo esonerarlo e prende un altro tecnico.

ilnapolista © riproduzione riservata