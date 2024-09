Giuntoli aveva disegnato il nuovo Napoli, con Lukaku, Vicario, Gabri Veiga. Poi è andato via (Corsport)

Kilman e Le Normand per la difesa, sapeva dell’addio di Kim. Adama Traoré al posto di Lozano. Gli alti e bassi con De Laurentiis

Giuntoli aveva disegnato il nuovo Napoli, con Lukaku, Vicario, Gabri Veiga. Poi è andato via. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Se De Laurentiis avesse venduto Osimhen in estate e il ds fosse stato ancora Giuntoli, beh, il sostituito sarebbe stato Lukaku.

Un annetto fa, quando l’addio non era ancora in cantiere, stava lavorando al futuro del Napoli: Kilman e Le Normand per la difesa, consapevole in largo anticipo che Minjae sarebbe andato via; Gabri Veiga a centrocampo; Adama Traoré al posto di Lozano; Vicario per la porta; Lukaku, dicevamo. Ne parlava con Micheli e Mantovani, gli uomini dello scouting, e con il vice Pompilio. Ancora a Castel Volturno ma serio candidato a seguirlo alla Juve a fine stagione.

Infine il rapporto tra Giuntoli e Adl.

Il suo rapporto con De Laurentiis è stato unico, intenso, pieno di alti e un po’ di inevitabili bassi. Però ognuno è stato la fortuna dell’altro: lo sa Aurelio e lo sa anche Cristiano, profondamente grato al suo ex presidente per aver scommesso su di lui quando era al Carpi. Dove aveva ottenuto quattro promozioni in cinque anni fino al miracolo Serie A. Ma questa è un’altra storia.

JUVENTUS-NAPOLI, ALLEGRI RECUPERA LOCATELLI E RUGANI

Venerdì sera si gioca Juventus-Napoli. Gli azzurri di Mazzarri sono chiamati a riscattare la sconfitta rimediata in casa contro l’Inter. Per larghi tratti di partita il Napoli, domenica scorsa, ha tenuto testa alla prima della classe fin qui in questa stagione. Al di là degli errori arbitrali, avrebbe meritato senz’altro qualcosa di più viste le azioni del Napoli e le parate dell’interista Sommer. Venerdì la possibilità di rimediare.

Il Napoli sarà ospite di una Juventus che recupera Locatelli e Rugani. Infatti, secondo quanto scrive Sport Mediaset, Daniele Rugani è tornato ad allenarsi in gruppo dopo un attacco influenzale. Manuel Locatelli quest’oggi ha svolto l’intera seduta con il resto del gruppo. Entrambi gli juventini potrebbero partire titolari venerdì. A forte rischio invece Weah, l’esterno potrebbe non essere disponibile per la sfida contro il Napoli.

La formazione della Juventus secondo Sport Mediaset:

“Per il big match contro i campioni d’Italia ci sarà in difesa il ritorno di Danilo, che dopo i venti minuti di Monza è pronto per riprendersi la maglia da titolare a due mesi dall’ultima sua partita dal primo minuto. Al suo fianco ci sarà sicuramente Bremer, mentre l’altra maglia dovrebbero giocarsela Alex Sandro (favorito), Gatti e Rugani. A centrocampo Locatelli riprenderà il suo posto in cabina di regia con Rabiot e Mckennie ai suoi lati e Cambiaso e Kostic sugli esterni, davanti ancora la coppia Chiesa-Vlahovic“.

ilnapolista © riproduzione riservata