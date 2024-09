Juventus-Napoli, Allegri recupera Locatelli e Rugani (Sport Mediaset)

Sia il centrocampista che il difensore potrebbero partire titolari nella partita di venerdì sera contro il Napoli di Mazzarri

Venerdì sera si gioca Juventus-Napoli. Gli azzurri di Mazzarri sono chiamati a riscattare la sconfitta rimediata in casa contro l’Inter. Per larghi tratti di partita il Napoli, domenica scorsa, ha tenuto testa alla prima della classe fin qui in questa stagione. Al di là degli errori arbitrali, avrebbe meritato senz’altro qualcosa di più viste le azioni del Napoli e le parate dell’interista Sommer. Venerdì la possibilità di rimediare.

Il Napoli sarà ospite di una Juventus che recupera Locatelli e Rugani. Infatti, secondo quanto scrive Sport Mediaset, Daniele Rugani è tornato ad allenarsi in gruppo dopo un attacco influenzale. Manuel Locatelli quest’oggi ha svolto l’intera seduta con il resto del gruppo. Entrambi gli juventini potrebbero partire titolari venerdì. A forte rischio invece Weah, l’esterno potrebbe non essere disponibile per la sfida contro il Napoli.

La formazione della Juventus secondo Sport Mediaset:

“Per il big match contro i campioni d’Italia ci sarà in difesa il ritorno di Danilo, che dopo i venti minuti di Monza è pronto per riprendersi la maglia da titolare a due mesi dall’ultima sua partita dal primo minuto. Al suo fianco ci sarà sicuramente Bremer, mentre l’altra maglia dovrebbero giocarsela Alex Sandro (favorito), Gatti e Rugani. A centrocampo Locatelli riprenderà il suo posto in cabina di regia con Rabiot e Mckennie ai suoi lati e Cambiaso e Kostic sugli esterni, davanti ancora la coppia Chiesa-Vlahovic“.

Le dichiarazioni su Juventus-Napoli di Cambiaso sul canale Twitch della Juventus:

«Speriamo di replicare, due anni fa è stata una bella cosa far gol. Sarà una gara con due squadre forti, il Napoli sarà bello cazzuto, arriva da due sconfitte e noi siamo belli affamati. La vittoria all’ultimo col Monza? Incredibile, vincere così è ancora più bello».

Tuttosport ricorda l’ultima vittoria delle Juventus contro il Napoli

“I bianconeri vogliono centrare una vittoria contro il Napoli che manca dal 7 aprile 2021, gol di CR7 e Dybala. Perché le due sconfitte dello scorso anno sono state entrambe particolari. Detto del punteggio della prima, ancora più rovente era stato il finale della seconda, decisa al 93′ da Raspadori”.

