Elmas-Lipsia, c’è l’ok di De Laurentiis, ma prima deve trovare un sostituto (Gazzetta)

I nomi sono Samardzic dell’Udinese, Wieffer del Feyenoord, Kjaergaard del Salisburgo, Gronbaek del Bodo/Glimt e ora anche Hojbjerg del Tottenham.

Elmas, il Lipsia è tornato sotto e ha offerto al Napoli 25 milioni, la trattativa sembra essere già in fase avanzata. C’è l’ok del calciatore, ma per la conclusione serve il via libera del presidente De Laurentiis che, secondo la Gazzetta dello Sport sarebbe disposto a cederlo, ma solo dopo aver trovato un sostituto

“Il Lipsia infatti ha fatto pervenire a Castel Volturno un’offerta considerevole, da 25 milioni di euro comprensivi di bonus. è una cifra che incontra il favore di De Laurentiis, certo di garantirsi una sicura plusvalenza. L’accordo tra i tedeschi e il calciatore è già stato raggiunto, l’operazione tuttavia non si sbloccherà finché il presidente non sarà certo di avere in pugno un degno sostituto.

Da questo punto di vista, sono diversi i nomi considerati. In cima alle preferenze c’è Lazar Samardzic dell’Udinese, che eviterebbe esborsi superiori all’importo ottenuto dalla vendita di Elmas. Altri profili vagliati sono Mats Wieffer del Feyenoord, Maurits Kjaergaard del Salisburgo, Albert Gronbaek del Bodo/Glimt e di recente si é aggiunto anche Emil Hojbjerg del Tottenham, seguito con attenzione anche dalla Juventus”.

MAZZARRI SU ELMAS: «SE DOPO LO SCUDETTO QUALCUNO HA LA FACCIA DI ANDARE VIA, IO SONO PER FARLO ANDARE»

«Io le valutazioni le faccio con la società, poi loro spiegheranno. A centrocampo va via intanto uno come Anguissa (Coppa d’Africa, ndr), poi se ci sono altre cessioni la società interverrà per sostituirli. Poi dico la verità, dopo lo scudetto se qualcuno ha la faccia di andar via, io sono per farli andare via. Poi la società spiegherà certe scelte o meno».

