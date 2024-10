Lipsia su Elmas. Romano: “Offerti 25 milioni, trattativa in corso col Napoli. Apertura del macedone”

Su Twitter Fabrizio Romano: «Elmas ha voglia di cambiamento e vuole provare nuove esperienze nel 2024. Sarebbe un trasferimento a titolo definitivo»

Francesco Romano, noto giornalista esperto di calcio mercato, ha confermato l’indiscrezione secondo cui il Lipsia abbia presentato un’offerta per Elmas.

Il centrocampista del Napoli in questo momento è alle prese con un infortunio muscolare e ne avrà almeno per 20 giorni.

Scrive Romano su X (ex Twitter):

“Lipsia in trattiva per ingaggiare Eljif Elmas – è stata presentata un’offerta da 25 milioni di euro. Trattativa in corso con il Napoli perché Elmas ha voglia di cambiamento e vuole provare nuove esperienze nel 2024. Sarebbe un trasferimento a titolo definitivo“.

🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: RB Leipzig open talks to sign Eljif Elmas — understand €25m bid has been submitted.

Negotiations to take place with Napoli as Elmas is open to change and try new experience in 2024. It’d be permanent transfer — deal on and advancing. pic.twitter.com/rbtoKXCxfC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 19, 2023

Questa mattina anche il Corriere dello Sport parlava dell’offerta del Lipsia

Elmas, il Lipsia è tornato sotto e ha offerto al Napoli 25 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. Stasera in Coppa Italia contro il Frosinone (ore 21) Elmas non ci sarà perché infortunato (starà fuori almeno quindici giorni) e Mazzarri farà ampio turnover. Ma è anche tempo di mercato, sia in entrata che in uscita.

Oltre a Zielinski starà fuori Elmas. Per lui, dopo gli esami strumentali effettuati ieri, una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. Tra l’altro, la sua posizione tornerà fortemente in copertina in vista del mercato di gennaio. Il Lipsia, in estate già molto interessato a Elif, s’è fatto ancora vivo con il Napoli con tanto di offerta che tra base fissa e bonus si aggira intorno ai 25 milioni di euro (20+5). Il gioiello della nazionale nord macedone ha tanti estimatori: anche il Liverpool, qualche mese fa, ci provò esattamente come i tedeschi.

A ottobre, George Gori, l’agente e intermediario di Eljif Elmas, ha rilasciato un’intervista a Tmw.

«Eljif sta giocando la sua quinta stagione a Napoli, ciò nonostante è uno dei più giovani in rosa. Era arrivato a Napoli voluto da Giuntoli e Ancelotti, che ha avuto il piacere di rivedere dopo la partita con il Real. Quest’estate c’erano numerosi club europei interessati al suo cartellino, tra cui squadre di Premier League, Bundesliga, e Liga. Tra le squadre che sono state menzionate posso confermare l’interesse concreto del Lipsia. Per quanto riguarda il rinnovo, le persone autorizzate siamo suo padre ed io, abbiamo avuto un paio di incontri con la vecchia dirigenza senza raggiungere un accordo, siamo in attesa di capire quanto per il Napoli sia un giocatore importante».

