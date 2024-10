Mazzarri è a Napoli da un mese, basta con l’eredità. Lindstrom, c’è del marcio in Danimarca o negli uffici dello scouting del Napoli?

Di Lorenzo riesce a fare peggio di Luca Miniero con la sua Napoli Milionaria

Le pagelle del tifoso di Napoli-Frosinone 0-4

Gollini: Si ritrova a raccogliere in venti minuti palloni dalla rete e non crede ai suoi occhi. Fa una grande uscita su Gelli poi si stende definitivamente. 6 di spade.

Zanoli: Se ne va, non se ne va. Gioca, non gioca. Primo tempo ordinato, provoca l’errore di Okoli per il gol (ingiustamente annullato) di Simeone.

Poi si accartoccia, si perde, si spegne. 5 di spade.

Mario Rui: Capitano di serata tiene bene finché è stato in campo. Colpisce un palo esterno, non arriva mai al cross. Raspa non è Kvara e parla un’altra lingua, quella degli svogliati in un ruolo non proprio. Esce per stanchezza. 6 di denari.

(Di Lorenzo: Non sa stare in panchina e si vede. Entra e cede la fascia a Gaetano poi si annebbia. Riesce a fare peggio di Luca Miniero con la sua Napoli Milionaria, regala due gol e mezzo. Scusa Capitano: 3 di bastoni).

Natan: Sembra che non abbia giocato tanto si è visto poco. Ha guardato solo le palle entrare in porta con serena disinvoltura. Non leva e non mette mai, almeno è tornato al posto suo. 4 di coppe.

Ostigard: Come Natan forse un pochino peggio. Le prende solo di testa. Si perde spesso Cheddira e da una mano a raccogliere i gol dei ciociari. 4 di spade.

Cajuste: Primo tempo sontuoso, si fa notare non solo per il cespuglio sopra la testa. Intenso, determinato, attento. Nel secondo cala ma meno degli altri, perde smalto, convinzione e una comitiva di centrocampisti avversari. 6 di bastoni.

Demme: Ha passato i primi dieci minuti a presentarsi ai compagni: piacere Diego, piacere, piacere Demme. Poi si limita a passare la palla ad un metro in orizzontale. Una buona chiusura, utile per il mercato dei saldi. 6 di denari.

(Lobotka: Appena entra cambia il ritmo del centrocampo. Sembra un cambio azzeccato. Per lui vale lo stesso discorso di GioGio, non è abituato a subentrare. Si accartoccia e pure parecchio e diventa ancora più piccolo. 5 di bastoni).

Gaetano: Bello Gianluca. Sembra adatto alla causa proposta dalla serata. Tra le linee, mezz’ala, regista. Ottimo in interdizione. Fa tutto con sufficienza. La fascia da capitano gli rende onore e merito alla pazienza. Cala ma a lui la sufficienza la diamo con piacere. 6 di spade.

Lindstrom: Ancora dobbiamo capire se c’è del marcio in Danimarca o negli uffici dello scouting del Napoli. Però c’è, lui ha qualità ancora inespresse. Magari se giocasse nel suo ruolo potremmo essere più precisi. Per adesso è un mistero poco svelato. 5 di denari.

(Politano: Non fa niente ma ci mette rabbia. Non si prende il voto ma un cartellino. S.V.)

Raspadori: Giacomino si è incartato. A furia di provarlo in ogni parte del campo ha perso la bussola. Gira a vuoto, calcia per frustrazione. Riportatelo a noi, presto. 4 di denari.

(Kvara: Doveva cambiare la partita ma è stato solo spettatore. Ha provato dribbling e saette ma niente, è triste ma va premiata la buona volontà 5 di coppe)

Simeone: Il cholito il gol l’aveva fatto ma il Var ha manomesso la sua applicazione per annullarlo. Non tocca mai palla dopo. Malinconico. 5 di bastoni pure a lui

(Osimhen: Ha inciso più a bordo campo che in mezzo all’area avversaria. Da apprezzare il suo recupero tutta voglia e fame. Niente, non può avere un voto. S.V.).

Mazzarri: Prendere quattro gol in casa dal Frosinone non può mai assolverlo da colpe sebbene, aveva quasi fatto ricredere tutti sul suo turnover. Le partite però non durano sessanta minuti. Eredita calciatori distrutti? Si ma un mese è sempre un mese, questo era un obiettivo stagionale.

3 di coppe.

