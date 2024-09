Carragher a Guardiola: «Se il Liverpool fosse appartenuto a uno Stato, forse avrei vinto un campionato»

Jamie Carragher ha risposto alla battuta di Pep Guardiola sulla vittoria della Premier League. Dopo le parole dell’allenatore del Manchester City, l’ex giocatore di Liverpool, oggi commentatore televisivo per Sky Sport Uk, ha scritto su Twitter:

«Penso che probabilmente ne avrei vinto uno (di campionato, ndr) se il Liverpool fosse stato di proprietà di uno stato nazionale e avesse trasgredito le regole così tanto che la Premier League la accusa di 115 infrazioni!! In realtà stavo elogiando la squadra di Pep dopo la partita di domenica».

I think I’d have probably won one if Liverpool were owned by a nation state, and pushed the rules so far that the PL charged us 115 times!!

I was actually praising Pep’s team after the game on Sunday 🤷‍♂️😂 https://t.co/EIW3B1AJve

— Jamie Carragher (@Carra23) December 5, 2023