Guardiola alla Mourinho contro Sky Sports: «Quanti campionati hanno vinto Neville e Carragher?»

Guardiola in stile “zeru tituli” su Sky Sports: “Vinceremo la Premier anche quest’anno. E’ una cosa difficile, che nessuno ha mai fatto. Nemmeno voi, giusto?”

Pep Guardiola alla Mourinho. Per poco non ha citato direttamente il famigerato “zeru tituli”. Il tecnico del City non ha preso benissimo le critiche dei commentatori di Sky Sports Neville Carragher e Richards, che accusavano la squadra di eccessivo compiacimento. E ha risposto rilanciando, in 6 minuti di grande tv: “Il City potrà fare ciò che nessun’altra squadra nella storia del calcio inglese è riuscita a fare: vincere quattro campionati di fila”.

“Lui sa quanto sia difficile. Altrimenti, Gary Neville avrebbe vinto quattro Premier League consecutive nel periodo migliore del Manchester United. Ma non è stato così, no?”.

“E Jamie Carragher non ne ha vinto uno, una volta. Micah Richards non ha vinto quattro Premier League di fila. Mai e poi mai. Non è mai successo. Ci sono più possibilità che ciò non accada che accada. È molto difficile farlo ancora e ancora. Non abbiamo quello che hanno gli altri, che non lo fanno da molti, molti anni…”.

Era stato Neville a parlare di compiacimento, mentre Richards suggeriva che qualcosa “non va” all’Etihad. Carragher ha parlato della corsa al titolo aperta.

“Vedo la mia squadra, come lotta, come pressa, come continua fino alla fine e quanto è arrabbiata dopo che abbiamo concesso un gol. Quindi non ho quella sensazione di compiacimento. Forse, forse mi sbaglio e loro vedono tutto ciò che io non riesco a vedere. Ma non ho questa sensazione”, ha aggiunto Guardiola.

“Sono innamorato della mia squadra. Forse da anni e lo sono ancora. Ho visto come abbiamo pressato il Tottenham, la partita contro il Liverpool, anche contro il Chelsea. Il modo in cui l’abbiamo fatto non mi dà la sensazione che giochiamo in modo un po’ ingenuo o giochiamo come se non rispettassimo gli avversari. Affatto”.

Guardiola ha anche parlato della reazione – ritenuta eccessiva da tutti – dei suoi giocatori, di Haaland in particolare, contro l’arbitro Simon Hooper per il caso del vantaggio-non vantaggio. Guardiola dice che il City pagherà la multa: “Vorrei sapere come dovrebbe essere la reazione quando si verifica l’ultima azione. Come dovrebbero reagire i giocatori? Mi dispiace, abbiamo perso… non possiamo parlare, restiamo a casa e non è successo niente. È un istinto umano. Vogliono multarci, saremo multati. Va bene. Sono certo che tutti noi, che se fossimo un calciatore e accadesse una cosa così, reagiremmo in quel modo. È successo 20 anni fa, 40 anni fa, succederà tra 40 anni”.

Poi su Twitter gli ha risposto piccato lo stesso Carragher: “Credo che probabilmente uno con il Liverpool l’avrei vinto se il club fosse stato proprietà di uno Stato, e si fosse spinto oltre le regole tanto da farsi accusare di averne infrante 115!”

I think I’d have probably won one if Liverpool were owned by a nation state, and pushed the rules so far that the PL charged us 115 times!! I was actually praising Pep’s team after the game on Sunday 🤷‍♂️😂 https://t.co/EIW3B1AJve — Jamie Carragher (@Carra23) December 5, 2023

