Sul gol del Napoli, Olivera era in fuorigioco ma la Salernitana ha poi recuperato il pallone

La Salernitana poi ha perso subito dopo il pallone e il Napoli ha segnato con Raspadori. Il Var non poteva intervenire.

Sul gol del Napoli, Olivera era in fuorigioco ma il Var non poteva intervenire. Lo hanno spiegato a Dazn Marelli e Pardo. L’azione è semplice. Olivera riceve palla in fuorigioco, fuorigioco che non viene segnalato. A questo punto, però, il Napoli perde palla e poco importa che la Salernitana non sia in grado di tenere il pallone. È cominciata una nuova azione e quindi il Var non può intervenire. Poi i granata perdono il pallone perché per fortuna si intestardiscono in un’uscita dal basso senza speranza contro il Napoli. Lobotka recupera palla, serve benissimo Raspadori che di destro non lascia scampo a Ochoa.

Salernitana-Napoli 0-1 al minuto 13.

L’ex arbitro Marelli su Dazn ha spiegato «Il fuorigioco di Olivera è evidente ma subito dopo la Salernitana ha riconquistato palla per poi perderla nuovamente, quindi la posizione di offside non è punibile e il VAR non aveva motivo di intervenire».

MELUSO DICHIARA CHE IL NAPOLI STA LAVORANDO AL RINNOVO DI ZIELINSKI

Il direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, ai microfoni di Dazn prima del fischio di inizio tra Salernitana e Napoli.

«Le partite sono tutte importanti, perché dobbiamo cercare di agganciarci alle zone alte e poi perché dobbiamo cercare di ripetere una stagione eccezionale come l’anno scorso, tendere a quello».

Su Zielisnki:

«Zielinski? Il giocatore ha espresso più volte la volontà di rimanere a Napoli, lo dimostra con i fatti. Stiamo lavorando per far si che questo avvenga».

Meluso su Osimhen:

«Osimhen? Si è sentito con lui i medici e il team manager. Osimhen è per motivi suoi familiari in Nigeria con il permesso della società e rientrerà quando li avrà risolti. Compatibilmente con i suoi obblighi in quanto infortunato. Sta seguendo un percorso riabilitativo anche in Nigeria. Tornerà presto».

