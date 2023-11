Ha mostrato ancora una volta di avere il coraggio di scelte impopolari. Ha ricordato uno dei miei miti: Pesaola

Spalletti chapeau: ha tolto Politano per un difensore fregandosene delle accuse degli altri

“Uomini forti destini forti, uomini deboli destini deboli”. Questo il motto, più volte ripetuto, di Luciano Spalletti. Nella partita contro l’Ucraina il tecnico toscano ha dato una applicazione concreta della sua massima preferita. E ciò esattamente quando avuto la personalità, il coraggio e la prontezza di far uscire un attaccante, Politano, entrato da qualche decina di minuti per sostituirlo con un difensore. Spalletti non si è preoccupato delle critiche che avrebbe potuto ricevere. Dell’accusa di essere un catenacciaro. Ma ha seguito il suo convincimento tattico.

Non so quanti allenatori avrebbero avuto il coraggio di assumere una tale decisione a grande rischio di impopolarità. Ma lui, uomo con la schiena dritta e determinato nei suoi convincimenti, lo ha fatto. Pensate un po’ cosa sarebbe accaduto se la partita avesse avuto un altro esito. Quanti soloni ed esperti dalla poltrona poltrona avrebbero tuonato criticando la sua decisione. Al di là del risultato ho avuto la conferma del fatto che Spalletti è un vero leader. Le sue squadre hanno lui come condottiero.

Francamente sono rimasto ammirato dalla determinazione del toscanaccio nel seguire la sua intuizione tattica. In quei minuti finali occorreva rinforzare la difesa per portare a casa la qualificazione ai campionati europei. Ed ha deciso in modo coerente. Con la sua decisione mi ha ricordato uno dei miei miti, il Petisso. Al secolo Bruno Pesaola che, in una stagione nella quale non esisteva la possibilità di sostituzione, preparava gli incontri come una partita di scacchi. Sono questi i tecnici che rappresentano per una squadra un vero valore aggiunto.

