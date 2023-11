Raspadori: «Gol preso su nostro errore, è l’unica cosa che possiamo rimproverarci»

A Sky: «Oggi abbiamo cercato con ferocia di andare a vincere e per errori tecnici non siamo riusciti a chiudere la partita»

L’attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il pareggio contro l’Union Berlino

Si parte con un consiglio di Quagliarella per l’attaccante azzurro

«Gli suggerisco di continuare su questa strada. È un professionista serio e un ragazzo talentuoso. Ha tutto per diventare l’attaccante della Nazionale per i prossimi anni. È un giocatore completo, i giocatori come lui mi piacciono tantissimo, sarà perché mi ci rispecchio. Non è il classico attaccante che vuole solo fare gol e non gli interessa nulla, ma gli piace giocare la palla. Gli dico di continuare così perché il ferro è bello caldo»

Raspadori risponde

«Ci tenevo a ringraziare Quagliarella per le bellissime parole. Lui è uno dei calciatori a cui mi ispiro»

Anche Bonucci ti vuole bene però oggi ti tratteneva

«Bonucci deve fare il suo mestriere e in pochi meglio di lui sanno come gestire la marcatura di un attaccante»

Sulla partita

«Abbiamo fatto una bella partita, nel primo tempo avremmo dovuto avere almeno due gol di vantaggio, poi abbiamo preso gol su un nostro errore e una cosa del genere in Champions la paghi. Abbiamo messo tutto e ci abbiamo messo tutto quello che avevamo, ma siamo mancati nella fase di conclusione. Possiamo rimproverarci solo come abbiamo subito gol»

Vi scoccia che ci sia sempre un errore a fine gara?

«Non penso, è semplicemente una cosa su cui lavorare. È capitato che non siamo riusciti ad avere la continuità in tutta la partita. Oggi abbiamo cercato con ferocia di andare a vincere e per errori tecnici non siamo riusciti a chiudere la partita»

