Osimhen, l’agente a Castel Volturno per capire come va l’infortunio e parlare con Mazzarri (Sky)

«Si lavora su due tavoli, a Roma e a Castel Volturno. Sul rinnovo si cercano di conciliare le richieste del Napoli e del giocatore»

Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport che segue da vicino gli sviluppi del Napoli, ha parlato della presenza dell’agente di Osimhen a Castel Volturno. Ieri infatti l’attaccante era seduto al fianco del nuovo allenatore, Walter Mazzarri, durante l’allenamento congiunto con la Juve Stabia.

Le parole di Massimo Ugolini a Sky:

«Si lavora su due tavoli, a Roma e a Castel Volturno. Oggi allenamento alle 9.30 per consentire ai giocatori di aver giorni di libertà pieni prima di ritrovarsi lunedì per preparare il debutto di Mazzarri a Bergamo. L’agente di Osimhen a Castel Volturno per capire quali sono i piani di Mazzarri per lui e capire come va l’infortunio, si continua a lavorare per averlo a disposizione contro l’Atalanta. Si continua a lavorare anche per il rinnovo cercando di conciliare le richieste del Napoli e del giocatore. Si gioca su più tavoli, aspettando il debutto del nuovo Napoli di Walter Mazzarri».

Ancora Ugolini:

«Mazzarri ha dato piena disponibilità a proseguire nel solco di Spalletti. Questa mattina allenamento poi due giorni liberi. Si ritroveranno lunedì, oggi non c’era De Laurentiis oggi, è ritornato a Roma. Si continua a parlare di Osimhen. Dopo la presenza di Calenda a Castel Volturno, si sta tentando un nuovo approccio sul rinnovo, discorso interrotto bruscamente questa estate».

Osimhen, a Castel Volturno Calenda e De Laurentiis: l’occasione per riprovare a trattare

Già questa mattina Sky Sport raccontava del ritorno di Victor Osimhen a Castel Volturno. Ha incontrato per la prima volta Walter Mazzarri. Ha seguito accanto a lui la partitella con la Juve Stabia.

“C’era anche Roberto Calenda a Castel Volturno, c’era De Laurentiis, l’occasione per ritrovarsi e chissà riprovare a trattare in un altro modo e con altre possibilità. Un accordo che quest’estate sembrava definito e poi è saltato. Il dialogo si è riaperto, il rinnovo complicato, ma c’è la volontà da riprendere il discorso. De Laurentiis e Calenda, Mazzarri e Osimhen“.

Osimhen al podcast The Obi One

Al podcast Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano del Napoli, che ha parlato dell’interesse dell’Arabia Saudita su di lui:

«Devo essere sincero, non avevo mai pensato di andarmene l’estate scorsa perché il Napoli voleva trattenermi. Ma l’offerta dell’Arabia Saudita era molto alta… è stato difficile rifiutare. Ho parlato con il Napoli e ho deciso di restare. Più dicevo di no agli arabi, più aumentavano ancora la loro proposta finanziaria. Mi avrebbe cambiato la vita e loro non si sono mai arresi. Ma io ho detto: no ragazzi, io resto. Se adesso voglio continuare a giocare in Europa? Ma certo! Ho avuto dei colloqui ad agosto, per me era una decisione enorme da prendere. Ho parlato col Napoli e abbiamo deciso insieme di rifiutare. E’ stata una decisione positiva per la mia carriera. Per quanto a calcio si giochi anche per soldi, c’è anche tanto altro».

ilnapolista © riproduzione riservata