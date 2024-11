Napoli, è sempre Gasperini il primo della lista (Corsport)

Ha un’agenda ancora pienissima: mercoledì la finale di Europa League, il campionato, il recupero con la Fiorentina. I Percassi vorrebbero trattenerlo

Napoli, è sempre Gasperini il primo della lista. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Il Napoli è in attesa. Di Gian Piero Gasperini: è sempre lui, il primo della lista. Il profilo individuato per accompagnare la squadra e il club in questo percorso di rifondazione e ricostruzione che De Laurentiis ha inaugurato al tramonto di una stagione da incubo. L’allenatore dell’Atalanta, reduce dalla sconfitta in finale di Coppa Italia contro la Juventus, ha un’agenda ancora pienissima: mercoledì a Dublino si giocherà la seconda finale dell’anno, quella di Europa League con il Bayer Leverkusen, e poi, dopo aver concluso il campionato e recuperato anche la giornata con la Fiorentina rinviata a marzo, tirerà le somme sulla cavalcata verso la prossima Champions.

Già, la Dea pende dalle sue labbra: in campo e a quanto pare anche fuori, nel senso che la famiglia Percassi non ha intenzione di perderlo e anzi ha voglia di prolungare il suo contratto in scadenza nel 2025. Legittimo, normalissimo considerando uno splendido rapporto giunto all’ottavo anno. Ma il Napoli, dal canto suo, vive gli stessi giorni di attesa: ha scelto di puntare innanzitutto su di lui per il futuro e attende una risposta. Una risposta che ovviamente arriverà nei pressi della finale europea: gli impegni del Gasp hanno la priorità, ci mancherebbe, il rispetto è sacro ed è reciproco.

Napoli, oggi nuovi contatti con Gasperini. Resiste la candidatura di Conte (Sky)

Per la panchina nuovi contatti con Gasperini, De Laurentiis sembra intenzionato ad aspettare l’attuale allenatore dell’Atalanta. È forte anche la candidatura di Conte. Pioli e Italiano le altre soluzioni

Twitta così Gianluca di Marzio in serata sulla panchina del Napoli . Il presidente De Laurentiis è ancora in cerca della soluzione migliore per rilanciare il club nella prossima stagione. Di sicuro non valuta la permanenza di Francesco Calzona che lascerà la panchina e sembra che oggi vi siano stati nuovi contatti col tecnico dell’Atalanta.

Nella giornata di oggi, giovedì 16 maggio, ci sono stati nuovi contatti con Gian Piero Gasperini, attuale allenatore dell’Atalanta. Per il momento, Aurelio De Laurentiis sembra intenzionato ad aspettare l’allenatore dei bergamaschi. Allo stesso tempo, però, resiste la candidatura di Antonio Conte.

Ma Gsperini aspetta la decisione definitiva del presidente del Napoli per confrontatosi col in suo attuale club.

Gian Piero Gasperini sembra essere, al momento, un gradino avanti a tutti nelle preferenze di Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna (futuro ds del Napoli). Il presidente del Napoli sembra infatti intenzionato ad aspettare la l’attuale allenatore dell’Atalanta e, solamente dopo, decidere su chi puntare. Gasperini avrà un confronto con il suo attuale club e dovrà decidere se rimanere o cambiare. I problemi legati all’eventuale arrivo di Conte sono noti, dal suo alto ingaggio fino alle pretese di mercato. Resistono anche le candidature di Stefano Pioli e Vincenzo Italiano, soluzioni molto gradite al presidente del Napoli.

