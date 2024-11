De Laurentiis ripete il triste refrain su Giuntoli juventino in attesa dello juventinissimo Manna (Gazzetta)

Spalletti e Giuntoli sembrano quasi un incubo ormai per il presidente del Napoli. Il sindaco Manfredi è invece un bersaglio mobile

De Laurentiis ripete il triste refrain su Giuntoli juventino in attesa dello juventinissimo Manna. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Gianluca Monti.

Tra un «Napoli fortissimo», un «Maradona rinnovato in due anni da quando potrò metterci le mani» ed il consueto triste refrain sullo juventinismo mascherato di Giuntoli in attesa di ufficializzare lo juventinissimo Manna come nuovo d.s., Aurelio De Laurentiis ha presentato il doppio ritiro del Napoli (Dimaro 11/21 luglio e Castel di Sangro 25 luglio/10 agosto salvo preliminari di Coppa Italia) sforzandosi di apparire sensazionale. In realtà, è sembrato provato da una stagione che non ha esitato a definire «misera» e dalla quale vorrebbe uscire con un nome forte alla guida della squadra.

Spalletti e Giuntoli sembrano quasi un incubo ormai per il presidente del Napoli. Il sindaco Manfredi è invece un bersaglio mobile: «Avevo pensato ad uno stadio a Bagnoli ma poi ho capito che i tempi sarebbero stati lunghi e mi sarei infilato in un vicolo cieco; così ho chiamato i miei architetti per il restiyling del Maradona che durerà due anni da quando metterò le mani sull’impianto di Fuorigrotta, sempre che il sindaco non faccia promesse da marinaio. Lui è uno sfuggente, non come il governatore De Luca che è un uomo del fare e mantiene le promesse».

De Laurentiis è intenzionato ad aspettare Gasperini (Di Marzio)

Per la panchina nuovi contatti con Gasperini, De Laurentiis sembra intenzionato ad aspettare l'attuale allenatore dell'Atalanta. È forte anche la candidatura di Conte. Pioli e Italiano le altre soluzioni

Twitta così Gianluca di Marzio in serata sulla panchina del Napoli . Il presidente De Laurentiis è ancora in cerca della soluzione migliore per rilanciare il club nella prossima stagione. Di sicuro non valuta la permanenza di Francesco Calzona che lascerà la panchina e sembra che oggi vi siano stati nuovi contatti col tecnico dell’Atalanta.

Nella giornata di oggi, giovedì 16 maggio, ci sono stati nuovi contatti con Gian Piero Gasperini, attuale allenatore dell’Atalanta. Per il momento, Aurelio De Laurentiis sembra intenzionato ad aspettare l’allenatore dei bergamaschi. Allo stesso tempo, però, resiste la candidatura di Antonio Conte.

Ma Gsperini aspetta la decisione definitiva del presidente del Napoli per confrontatosi col in suo attuale club.

Gian Piero Gasperini sembra essere, al momento, un gradino avanti a tutti nelle preferenze di Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna (futuro ds del Napoli). Il presidente del Napoli sembra infatti intenzionato ad aspettare la l’attuale allenatore dell’Atalanta e, solamente dopo, decidere su chi puntare. Gasperini avrà un confronto con il suo attuale club e dovrà decidere se rimanere o cambiare. I problemi legati all’eventuale arrivo di Conte sono noti, dal suo alto ingaggio fino alle pretese di mercato. Resistono anche le candidature di Stefano Pioli e Vincenzo Italiano, soluzioni molto gradite al presidente del Napoli.

