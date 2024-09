Napoli, probabile formazione contro il Real Madrid: Juan Jesus terzino sinistro

La difesa centrale dovrebbe essere formata da Rrahmani e Natan. Torna titolare Meret.

Il Napoli domani affronterà il Real Madrid al Bernabeu per la quinta partita dei gironi di Champions League.

Il Corriere dello Sport e Eurosport riportano la seguente probabile formazione: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Lobotka, Anguissa, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Possibilità, dunque, per il brasiliano ex Inter di giocare nuovamente nel ruolo di terzino sinistro, come era successo contro l’Atalanta dopo l’uscita di Olivera per infortunio.

LA SITUAZIONE DEL REAL MADRID:

Nonostante le assenze dei lungodegenti Courtois e Militão, a cui si sono aggiunti i nuovi infortuni di Kepa (ottimamente sostituito da Lunin) oltre che dei vari Tchouameni, Camavinga, Arda Güler e Vinicius jr., è riuscito ad imporsi con autorità al Nuevo Mirandilla di Cadice, calando un tris nel segno dello scatenato Rodrygo, autore di una doppietta e dell’assist per l’incontenibile Bellingham. Se possibile, il quadro clinico del Real si complica ulteriormente. A Cadice, infatti, è finito ko pure Modric a metà ripresa, a causa di un malanno muscolare alla coscia sinistra. Vista la moria di centrocampisti, probabile che contro il Napoli possano rivedersi il convalescente Ceballos e un Brahim Diaz che, dopo aver riposato a casa anche ieri, dovrebbe tornare pienamente utile alla causa. Un discorso a parte lo merita Bellingham, che sta giocando con un tutore alla spalla, a seguito di una lussazione sofferta tre settimane fa.

DOVE SEGUIRE IL MATCH:

La partita di domani sera, mercoledì 29 novembre ore 21, non sarà visibile né su Mediaset in chiaro né su Sky Sport. Real Madrid-Napoli sarà in diretta tv e in streaming soltanto su Amazon Prime Video. Giulia Mizzoni insieme a Clarence Seedorf, Julio Cesar e Fabio Cannavaro in diretta dal Santiago Bernabeu presenta Real Madrid-Napoli, gara valida per la quinta giornata di Uefa Champions League. Telecronaca: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Bordocampo: Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato.

