Real Madrid-Napoli, dove vederla in tv e streaming

Real Madrid Napoli sarà trasmessa in diretta tv e in streaming soltanto su Amazon Prime Video. In chiaro su Canale 5 per gli azzurri solo la sfida Union Berlino-Napoli

Manca solo un giorno all’attesissima gara di Champions League Real Madrid-Napoli, 5ª gara del girone C che andrà in scena mercoledì 29 novembre alle ore 21:00. I tifosi del Napoli non vedono l’ora di veder scendere in campo i propri beniamini soprattutto dopo l’arrivo in panchina di Walter Mazzarri che ha riportato fiducia nell’ambiente azzurro.

Per chi non sarà presente al Bernabeu per assistere alla sfida è importante sapere dove vedere Real Madrid Napoli in tv e in streaming

La partita di domani sera, mercoledì 29 novembre ore 21, non sarà visibile né su Mediaset in chiaro né su Sky Sport. Real Madrid-Napoli sarà in diretta tv e in streaming soltanto su Amazon Prime Video.

Giulia Mizzoni insieme a Clarence Seedorf, Julio Cesar e Fabio Cannavaro in diretta dal Santiago Bernabeu presenta Real Madrid-Napoli, gara valida per la quinta giornata di UEFA Champions League. Telecronaca: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Bordocampo: Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato. Ecco dove vederla:

Alcune partite di Champions League andranno anche in chiaro su Canale 5, ma non questa, infatti Union Berlino-Napoli sarà l’unica degli azzurri trasmessa in chiaro su Canale 5.

Ecco l’elenco delle gare, con Mediaset che trasmetterà su Canale 5 una gara del martedì di Champions League:

Lazio-Atletico Madrid, 19 settembre

Inter-Benfica, 3 ottobre

Union Berlino-Napoli, 24 ottobre

Milan-PSG, 7 novembre

Milan-Borussia Dortmund, 28 novembre

Inter-Real Sociedad, 12 dicembre

Il 24 ottobre Union Berlino-Napoli è stata trasmessa in chiaro su Canale 5: si è trattata quindi dell’unica gara delle sei dei gironi in chiaro per la squadra azzurra.

Dove vedere il Napoli in Champions League in tv

Ecco dove vedere le partite del Napoli del Gruppo C di UEFA Champions League in tv:

Braga-SSC Napoli, mercoledì 20 settembre ore 21:00: Sky Sport e Infinity

SSC Napoli-Real Madrid, martedì 3 ottobre ore 21:00: Sky Sport e Infinity

Union Berlin-SSC Napoli, martedì 24 ottobre ore 21:00: Canale 5 gratis in chiaro, Sky Sport e Infinity

SSC Napoli-Union Berlin, mercoledì 8 novembre ore 18:45: Sky Sport Infinity

Real Madrid-SSC Napoli, mercoledì 29 novembre ore 21:00: Amazon Prime Video

SSC Napoli-Braga, martedì 12 dicembre ore 21:00: Sky Sport e Infinity

