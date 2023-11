Maldini: «Ho provato a portare Messi al Milan, Leao è un talento anche come cantante»

Al podcast di Giacomo Poretti: «In teoria sono in pensione, di sicuro non farò mai l’allenatore. Mi manca l’ambiente dello spogliatoio»

L’ex dirigente e calciatore del Milan Paolo Maldini è stato ospite al podcast “PoretCast” del comico Giacomo Poretti e ha svelato un retroscena su Leo Messi:

«Per una decina di giorni abbiamo cercato di portare Messi al Milan, ma poi abbiamo capito che era impossibile. Adesso è troppo tardi, ma vedere un calciatore come Messi è uno spettacolo per tutti. Ero amareggiato quando sentivo che poteva trasferirsi all’Inter».

Sul futuro:

«In teoria sono in pensione, ma di sicuro non farò mai l’allenatore. Vedevo mio padre sempre con la valigia pronta».

Sul passato da calciatore:

«Mi manca l’ambiente dello spogliatoio, quel mix di paura ed emozione prima della partita, ma anche il contatto e l’adrenalina della gente. C’è una differenza enorme tra calciatore e dirigente. Uno subisce il risultato, l’altro lo determina. Io ero uno che soffriva tantissimo».

Su Rafa Leao:

«È un grande talento, sia da calciatore che da cantante. Una volta mi chiese di far uscire il suo disco due giorni prima di una partita. Gli risposi che non era un problema, ma avrebbe dovuto segnare due gol. Non segnò, ma fece assist. La cosa migliore di questi anni sono proprio i rapporti personali. Il rapporto che instauri con i giocatori è la cosa più bella che ti rimane, anche più dei trofei e delle partite vinte».

IL MANCHESTER UNITED VORREBBE L’EX MILAN (Telegraph):

Sir Jim Ratcliffe, il prossimo proprietario del Manchester United, ricostruirà il club facendosi guidare Alex Ferguson. E per il posto di direttore sportivo è in corso anche Paolo Maldini, in ticket con Massara come al Milan. In verità il numero uno della lista di Ferguson è il direttore sportivo del Crystal Palace Dougie Freedman. Ma dietro ci sono Lee Congerton dell’Atalanta, l’ex coppia del Milan Paolo Maldini e Ricky Massara e Andrea Berta dell’Atletico Madrid.

PRECEDENTEMENTE, MALDINI VICINO ANCHE ALLA NAZIONALE E AL PSG (CorSport):

Quattro grandi firme al momento in corsa. Nella lista di cui fanno parte Chiellini, Buffon e Oriali entrerà anche Paolo Maldini, la cui uscita dal Milan ha fatto rumore. L’ex direttore tecnico rossonero riflette sul proprio futuro: si è aperto, in gran segreto, uno spiraglio al Psg. L’ambizione lo spinge verso un ruolo operativo nel club francese, ma si trasferirà a Parigi solo nel caso in cui (dopo aver scelto Luis Enrique) Nasser Al-Khelaifi si separasse da Luis Campos, capo dell’area tecnica.

