Ratcliffe seguirà i consigli di Ferguson il quale ha in lista anche Freedman, Congerton dell’Atalanta, e Andrea Berta dell’Atletico Madrid

Il “nuovo” Manchester United pensa a Maldini (con Massara) come direttore sportivo (Telegraph)

Sir Jim Ratcliffe, il prossimo proprietario del Manchester United, ricostruirà il club facendosi guidare Alex Ferguson. E per il posto di direttore sportivo è in corso anche Paolo Maldini, in ticket con Massara come al Milan. Lo scrive il Telegraph.

In verità il numero uno della lista di Ferguson è il direttore sportivo del Crystal Palace Dougie Freedman. Ma dietro ci sono Lee Congerton dell’Atalanta, l’ex coppia del Milan Paolo Maldini e Ricky Massara e Andrea Berta dell’Atletico Madrid.

Jean-Claude Blanc, una figura di spicco di Ineos Sport, è in corsa per sostituire Richard Arnold come amministratore delegato in vista dell’imminente acquisto da parte di Ratcliffe di una partecipazione del 25% nello United. Ratcliffe, scrive il giornale inglese, dovrebbe appoggiarsi al leggendario manager dell’Old Trafford Ferguson, 81 anni, per consigli e indicazioni su alcune questioni.

Congerton è a capo dello scounting dell’Atalanta, dopo aver ricoperto ruoli simili nel Leicester City, Celtic, Sunderland e West Bromwich Albion. Maldini e Massara sono stati esonerati dal Milan quest’estate dopo aver litigato con Gerry Cardinale.

MALDINI È STATO IN CORSA ANCHE PER LA NAZIONALE E IL PSG (CORSPORT)

Paolo Maldini ha lasciato il Milan da qualche settimana, ma si è detto poco su quello che potrebbe essere il suo futuro. La leggenda rossonera, a oggi, non ha ancora dato informazioni in merito, ma la Nazionale e il Psg sembrano essere due possibili mete. Ne scrive il Corriere dello Sport.

Al momento sono quattro i nomi in lizza: Chiellini, Buffon, Oriali e, appunto, Maldini, che è conteso tra Francia e Italia:

“Quattro grandi firme al momento in corsa. Nella lista di cui fanno parte Chiellini, Buffon e Oriali entrerà anche Paolo Maldini, la cui uscita dal Milan ha fatto rumore. L’ex direttore tecnico rossonero riflette sul proprio futuro: si è aperto, in gran segreto, uno spiraglio al Psg. L’ambizione lo spinge verso un ruolo operativo nel club francese, ma si trasferirà a Parigi solo nel caso in cui (dopo aver scelto Luis Enrique) Nasser Al-Khelaifi si separasse da Luis Campos, capo dell’area tecnica”.

