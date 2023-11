Lotito: «Insigne alla Lazio? Mi sembra una stupidaggine»

Il presidente biancoceleste a Tag24: «non c’è niente di vero, a me non risulta. Parlatene con il ds, non so se nelle loro previsioni abbiano pensato a qualcosa».

Il presidente della Lazio Claudio Lotito, intervistato da Tag24, ha parlato dell’interesse dei biancocelesti su Lorenzo Insigne:

«Non c’è niente di vero, che io sappia…se devo essere sincero a me non risulta, che le devo dire, questo è. Mi sembra una mezza stupidaggine, se non qualcosa di più. Faccia una cosa, parli con il direttore sportivo, non so se nelle loro previsioni abbiano pensato a qualcosa, al momento non sono al corrente di questi fatti».

IL CORSPORT SULL’EX NAPOLI ALLA LAZIO:

Insigne si è affidato alla You First, scuderia di assi in continua espansione. E’ il gruppo che gestisce Luis Alberto. Due suoi rappresentanti, Miguel Alfaro e Alessandro Favaro, stanno lavorando per esaudire il desiderio di Lorenzo di rigiocare in Serie A, poco più di un anno dopo l’addio. Con la Lazio di Lotito storicamente c’è un canale aperto, possono spuntare altre piste.

Lorenzo ha il contratto in scadenza nel 2026, la MLS usa pubblicare gli stipendi dei giocatori. A maggio era stato indicato in 7,5 milioni il suo ingaggio, ma era al netto degli accordi interni di marketing. La cifra totale è 11,5 milioni, da fantacalcio. Insigne a Toronto ha vissuto e guadagnato per un anno e qualche mese, per tornare in Italia sa che deve abbattere il suo stipendio. Non basta, serve che il Toronto lo ceda in prestito a meno che non si arrivi ad un accordo di risoluzione consensuale. Sono scenari ipotetici, non ancora vagliati tra le parti. E’ immaginabile che presto ci sarà un confronto. L’idea di Insigne è partire a gennaio. Il Toronto lo ha preso a zero, il matrimonio non ha funzionato, il club potrebbe risparmiare i due anni e mezzo di contratto rimanenti.

ilnapolista © riproduzione riservata