Lotito incassa 60 milioni con gli ottavi di Champions (CorSport)

Grazie alla vittoria della Lazio contro il Celtic, il presidente ha recuperato 58,9 milioni di euro. E manca il dato degli incassi dell’Olimpico

La Lazio come Harvey Due Facce, in campionato brutta e sconfitta, in Champions agguerrita e vincente. Lotito però può sorridere nonostante il piazzamento in Serie A. Contro il Celtic, all’Olimpico, è arrivata la qualificazione agli ottavi di Champions. Il 2-0 siglato da Immobile, partito dalla panchina, ha permesso alla Lazio di qualificarsi per la fase a eliminazione diretta. Se da prima del girone o da seconda, lo deciderà lo scontro in casa dell’Atletico Madrid del 13 dicembre.

Nel frattempo il patron della Lazio si gode quasi 60 milioni di euro incassati grazie alla Champions. A parlarne è il Corriere dello Sport:

“Ecco quei 60 milioni di negativo (senza contare gli ingaggi e l’Iva), Lotito li ha recuperati dal girone di Champions e almeno di questo dovrà rendere merito a Sarri e ai suoi giocatori: 59 milioni di ricavi (58,9 per la precisione)“.

Gli incassi sono così divisi:

“15,64 milioni derivano dalla partecipazione al girone e altri 15,9 dal ranking storico della

Lazio in Europa negli ultimi dieci anni (14 quote da 1,137 mln come diciottesima classificata

tra le 32 partecipanti alla Champions). Infine 9,3 sotto forma di bonus legati ai risultati nel girone (3 vittorie e 1 pareggio) e ulteriori 9,6 per la qualificazione agli ottavi. Il totale dunque è già arrivato a sfiorare i 60 milioni senza sapere quanto la Lazio, in tre partite interne, abbia riscosso al botteghino dell’Olimpico“.

Lotito prima della sfida contro il Celtic

Le parole di Lotito:

«L’atteggiamento sul campo. La squadra deve combattere e scendere in campo coesa con la voglia di vincere. Voglio una squadra cattiva e feroce agonisticamente».

Le scelte di Sarri un segnale per il futuro?

«Ho detto a Sarri che non deve guardare in faccia nessuno. E’ una sua scelta, è lui che deve assumersi la responsabilità. Io ho investito nella persona e cerco di sostenerlo. Dal punto di vista della società non è mai mancato il nostro sostegno».

