Lindstrom, i tifosi dell’Eintracht: “Fatelo giocare di più o ridatelo a noi”

I tedeschi reputano assurdo che la loro stella abbia trovato così poco spazio da quando è al Napoli

Lindstrom non ha ancora trovato lo spazio per esplodere nel Napoli. E’ un dato di fatto. Adesso che il Napoli è nelle mani di Mazzarri, le cose potrebbero finalmente cambiare e il calciatore danese potrebbe finalmente avere l’occasione per mostrare a tutti le proprie qualità. Tutto ciò se non fosse che il centrocampista azzurro è ritornato infortunato dal ritiro con la Nazionale. Proprio mentre Mazzarri preparava la prima partita della sua stagione contro l’Atalanta, ha dovuto fare i conti con una nuova assenza.

Jesper Lindstrom, ha riportato il Napoli, è stato visitato in seguito al trauma distorsivo riportato nell’ultima partita con la nazionale danese: “Gli esami clinici e strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore sinistro. Il calciatore ha iniziato le terapie e lavoro personalizzato in palestra e piscina”. Per quanto riguarda i tempi dovrebbe quindi saltare le partite con Atalanta e Real Madrid, ed eventualmente rientrare in gruppo in vista di Inter e Juventus.

Mancava solo quest’assenza forzata considerando lo scarso minutaggio che ha Lindstrom e che fa molto arrabbiare i tifosi tedeschi dell’Eintracht Francoforte. I social sono pieni di commenti del tipo: “Fatelo giocare di più o ridatelo a noi”, “È assurdo vedere Lindstrom in panchina”, “Napoli, non sai cosa. In Germania infatti ricordano tutti il trio che faceva sognare: Daichi Kamada, Jesper Lindstrom e Randal Kolo Muani. Questo magnifico trio è durato solo un anno: Kamada è partito a parametro zero e ha, poi, firmato per la Lazio; Lindstrom è approdato al Napoli per circa 30 milioni; Kolo Muani è passato al PSG per una cifra considerevole, ben 95 milioni. Tuttavia, i primi due giocatori non stanno avendo molto spazio, mentre l’attaccante francese sta continuando a brillare in Ligue 1.

Dietro al poco minutaggio del giocatore ci sarebbe un rapporto mai sbocciato con Rudi Garcia:

“Il feeling con Rudi Garcia evidentemente non è mai sbocciato e non dipende soltanto dall’esplosione di Politano. Lindstrom – che è stato convocato dalla Danimarca nonostante le poche presenze in azzurro – spera di scrivere una nuova storia a cominciare dal match contro l’Atalanta. Ha una duttilità tattica che gli consentirebbe di agire a sinistra (per far rifiatare Kvaratskhelia) ma anche da mezz’ala oppure da trequartista”.

