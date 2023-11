La Fiorentina di Italiano perde anche con la Juventus (più o meno vince solo col Napoli)

La squadra di Allegri vince con gol di Miretti e tanta difesa. Esteti inorriditi, intanto è seconda a due punti dall’Inter. Viola al terzo ko di fila

La Fiorentina di Italiano perde ancora: terza sconfitta consecutiva dopo l’exploit al Maradona contro il Napoli. Stavolta i viola vengono sconfitti in casa dalla Juventus di Allegri che consolida il secondo posto in classifica a due punti dall’Inter e con quattro e cinque punti di vantaggio su Milan e Napoli. Solo i sei gol subiti dalla Juventus che hanno la miglior difesa del torneo, alla pari con l’Inter.

Per i bianconeri è il terzo successo di fila, il quinto in sei partite con il pareggio di Bergamo. Gli esteti ovviamente storceranno il naso, i bianconeri non hanno quasi mai tirato in porta, sì e no hanno totalizzato il 30% di possesso palla. Ma hanno portato a casa i tre punti grazie al gol di Miretti nel primo tempo.

Ancora una volta Allegri ha lasciato Vlahovic in panchina, gli ha preferito Kean che ha giocato in coppia con Chiesa. La Fiorentina avrebbe meritato il pari per la mole di gioco ma non per gli interventi di Szczesny che sono stati pochi.

La corsa dei viola si è fermata dopo la vittoria in casa del Napoli, è al terzo ko di fila (Empoli, Lazio, Juventus) e adesso la Fiorentina di Italiano è settima in classifica alla pari con la Roma di Mourinho: 17 punti, uno in meno rispetto al Bologna.

