Kvaratskhelia in nomination per il miglior giocatore di ottobre in Serie A

Insieme a lui in gara ci sono Bremer, Lautaro Martinez, Orsolini, Pulisic e Soulé.

Il georgiano del Napoli Khvicha Kvaratskhelia è tra i sei nominati per decretare il miglior giocatore del mese di ottobre in Serie A.

La Lega Serie A decreterà il vincitore in base alle votazioni sul sito easports.com e chi riceverà più voti sarà premiato con il riconoscimento.

Insieme a Kvara ci sono anche Bremer della Juventus, Lautaro Martinez dell’Inter, Orsolini del Bologna, Pulisic del Milan e Soulé del Frosinone.

Ecco i nominati! 🥁

Fai la tua scelta per @EASPORTSFC 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗢𝗳 𝗧𝗵𝗲 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗵, vota ora! #FC24 @easportsfcit — Lega Serie A (@SerieA) November 2, 2023

IL GEORGIANO TENTA UNDICI DRIBBLING A PARTITA, NESSUNO COME LUI:

Stando ai dati rilevati da WyScout, il georgiano finora è il giocatore con più dribbling in Serie A, ben 87. In media, tenta il dribbling più di undici volte a partita. In campionato ha giocato nove partite, segnando tre gol e quattro assist. Dopo aver faticato nelle prime giornate di campionato, Kvaratskhelia è tornato a quei livelli a cui ci aveva abituati nella scorsa stagione. Doppietta contro l’Hellas Verona e assist per il gol decisivo contro l’Union Berlino.

LE SUE PAGELLE DI NAPOLISTA PER NAPOLI-MILAN

Gioca sempre su un’altra dimensione rispetto ai compagni e il suo duello con Calabria è ormai un classico del campionato, consacrato da quel lungo abbraccio finale tra i due che restituisce al calcio un epos d’antan. Certo, potrebbe segnare all’ultimo secondo ma proprio la respinta fortunosa di Maignan ci fa capire che quest’anno sarà un limbo di gioie e sofferenze – 7

Serve un assist delizioso a Politano che, presuntuoso, pensa di aver fatto gol e invece fa cilecca. Sembra uno scherzo del destino: Calabria, con Kvara in campo, diventa un giocatore meraviglioso – 6

ilnapolista © riproduzione riservata