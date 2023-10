Kvaratskhelia tenta undici dribbling a partita, nessuno come lui in Serie A

I dati di WyScout rilevano che sono 87 fino ad ora; alle sue spalle Soulé con 73, Luvumbo Zito con 72 e Leao fermo a 69 al quarto posto

Dopo aver faticato nelle prime giornate di campionato, Kvaratskhelia è tornato a quei livelli a cui ci aveva abituati nella scorsa stagione. Doppietta contro l’Hellas Verona e assist per il gol decisivo contro l’Union Berlino. Secondo una statistica di WyScout riportata da Gianluca di Marzio sul suo sito, è il calciatore con più dribbling nel nostro campionato:

“Decisivo in Champions League dove contro l’Union Berlino grazie a una sua azione personale si è sbloccata la partita: dribbling sulla fascia e palla in mezzo per Raspadori che la mette dentro. L’influenza di Kvaratskhelia sui campioni d’Italia si vede nelle statistiche. Stando ai dati rilevati da WyScout, il georgiano finora è il giocatore con più dribbling in Serie A, ben 87. In media, tenta il dribbling più di undici volte a partita. In campionato ha giocato nove partite, segnando tre gol e quattro assist. Alle sue spalle, nella classifica dei dribbling totali ci sono Soulé con 73, Luvumbo Zito con 72 e Leao fermo a 69 al quarto posto”.

NEL POST-PARTITA CONTRO L’UNION BERLINO, RICEVE IL PREMIO MVP:

«Sono molto contento per questa vittoria e per il riconoscimento di “Player of the Game”. Ora però ci attendono altre partite importanti, quindi dobbiamo continuare così su questa strada, ringrazio tutti per il premio di questa sera. L’importante è che Giacomo sia riuscito a segnare. Quindi devo ringraziare Raspadori, perché altrimenti non sarebbe stato un assist vincente il mio».

LE PAGELLE DI NAPOLISTA DI KVARA PER NAPOLI-MILAN

KVARATSKHELIA. Gioca sempre su un’altra dimensione rispetto ai compagni e il suo duello con Calabria è ormai un classico del campionato, consacrato da quel lungo abbraccio finale tra i due che restituisce al calcio un epos d’antan. Certo, potrebbe segnare all’ultimo secondo ma proprio la respinta fortunosa di Maignan ci fa capire che quest’anno sarà un limbo di gioie e sofferenze – 7

Serve un assist delizioso a Politano che, presuntuoso, pensa di aver fatto gol e invece fa cilecca. Sembra uno scherzo del destino: Calabria, con Kvara in campo, diventa un giocatore meraviglioso – 6

