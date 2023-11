Il Napoli ha due alternative per sopperire all’assenza di Mario Rui e Olivera (Gazzetta)

Gli azzurri possono andare sul mercato svincolati (Schulz e Plattenhardt in vantaggio su tutti), o utilizzare Juan Jesus e Natan come terzini.

Il Napoli è in allarme sulla fascia sinistra; Mario Rui rientrerà a fine anno, mentre Olivera sarà indisponibile fino a metà gennaio. I nomi interessanti dagli svincolati potrebbero essere Nico Schulz e Marvin Plattenhardt. La Gazzetta dello Sport scrive:

“I tempi di recupero dei due esterni sinistri di difesa inducono la dirigenza del Napoli ad alcune riflessioni. Con un calendario così congestionato e intenso, è sconsigliato mantenere una lacuna in quella posizione del campo e per questo De Laurentiis, coadiuvato da Meluso e Micheli, sta valutando la miglior soluzione per il problema. Le strade sono essenzialmente due. La prima, più immediata, riguarda l’adattamento delle risorse già a disposizione. Juan Jesus ha un trascorso da terzo in una linea a tre e l’attitudine difensiva del suo modo di giocare lo rende comunque un’opzione affidabile sulla fascia. Anche Natan potrebbe essere allargato, considerando che ai tempi delle giovanili in Brasile era impiegato come terzino; in questo caso Ostigard andrebbe poi ad occupare lo slot al centro al fianco di Rrahmani. Zanoli generalmente gioca a destra, ma è un’alternativa percorribile anche sul lato opposto.

La seconda pista riguarda il mercato degli svincolati; i nomi più credibili e di cui si è discusso sono quelli di Nico Schulz e Marvin Plattenhardt. Schulz, il cui padre peraltro è originario di Ischia, è rimasto senza contratto dopo quattro anni al Borussia Dortmund. Plattenhardt invece è senza squadra dopo i nove campionati disputati con l’Hertha Berlino. Hanno rispettivamente 30 e 31 anni, con un trascorso nella nazionale tedesca: calciatori esperti, insomma. Tuttavia, sono fermi da diversi mesi e potrebbero aver bisogno di tempo per ritrovare la condizione ottimale e l’abitudine a giocare”.

Stamani, il CorSport sulle condizioni di Olivera:

L’infortunio rimediato con l’Atalanta è molto meno grave di quanto tutti, a cominciare dal giocatore, hanno temuto dopo aver osservato il crollo, ascoltato le urla in campo e asciugato le lacrime. «Mathias Olivera, infortunatosi sabato nel primo tempo nella gara di Bergamo, accompagnato dal dottor Canonico è stato visitato a Villa Stuart dal professor Mariani. Il difensore azzurro ha sostenuto esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro». Tradotto: salvi il crociato e la stagione, intervento non necessario e uno stop compreso tra le 6 e le 8 settimane.

