Il Milan invita i giornali on line a non veicolare notizie che scoraggino i tifosi (Repubblica)

Il Milan invita i giornali on line a non veicolare notizie che scoraggino i tifosi. Lo scrive Repubblica. Mala tempora currunt per il giornalismo o quel che ne rimane. Già ieri ne abbiamo scritto a proposito delle sempre più inutili conferenze stampa del Napoli e di Garcia che non tollera nemmeno domande innocue e risponde in maniera a dir poco scomposta.

Ecco cosa scrive Repubblica a proposito del Milan e i giornali on line:

Che esistano crepe nel gruppo e che l’arrivo di Ibra serva per rinsaldarlo, come le critiche tattiche di Calabria e Giroud e le proteste di Leao per la sostituzione di Napoli sembrano attestare, tutti si sforzano di smentirlo, da Pioli («mai avuto un gruppo così unito ») alla società stessa: giovedì, in una singolare riunione via zoom, i responsabili dei siti web di informazione sul Milan sono stati invitati a non veicolare notizie che possano scoraggiare i tifosi. Ma non raffreddano il fronte mediatico le news dall’Inghilterra su Tonali, con le parole sibilline del ds del Newcastle, Dan Ashworth: «Non so dire se il Milan sapesse o no che il giocatore scommetteva: è difficile sapere che cosa fanno o non sanno gli altri club». Sempredall’Inghilterra si dà per possibile l’arrivo a gennaio a Milanello del difensore del Bournemouth e dell’Under 21 inglese, Lloyd Kelly: colmerebbe la voragine aperta dai seri infortuni di Kalulu e Pellegrino. Per ora Pioli, senza Pulisic e con Loftus-Cheek recuperato per la panchina, studia il 4-4-2, con Musah e Leao esterni e Giroud-Jovic coppia di punta.

Il #Milan mi fa sapere che l’incontro c’è stato, con finalità di confronto e senza alcuna intenzione di condizionare il lavoro di testate che seguono come attività principale la vita del club. https://t.co/0MCxOhrxRR — Giovanni Capuano (@capuanogio) November 4, 2023

