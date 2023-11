Di Biagio sul cucchiaio di Totti nel 2000: «Se lo era preparato da un mese»

A Cronache di Spogliatoio: «Io ero al fianco di Paolo e Fabio, e dico loro: “Guardate che la scava”. Mi hanno risposto: “Ma che sei matto!”»

Gigi Di Biagio, ex centrocampista e adesso allenatore, è stato ospite di una trasmissione di Cronache di spogliatoio raccontando un retroscena sul rigore di Totti agli Europei del 2000, su quel cucchiaio che ha lasciato tutti con la bocca aperta,

«Quando Totti si incammina per andare a tirare il calcio di rigore eravamo tutti abbracciati, io ero al fianco di Paolo e Fabio, e dico loro: “Guardate che la scava”. Mi hanno risposto: “Ma che sei matto!”. E l’ha scavata. Quindi in quel momento sono venuti a saperlo un po’ tutti quanti. Non potevo dirlo prima perché Francesco me lo stava dicendo da un mese: “Mi raccomando non parlarne con nessuno se no poi…”. La cosa nasce dal fatto che tutti i portieri in quel periodo volevano fare la parata del secolo sotto l’incrocio, tuffandosi a destra e a sinistra. Così Totti ha pensato di tirare al centro, di scavarla, di fare un gol facile. Sai, perché poi la raccontano sempre un po’ confusa. E’ successa quella cosa ma non è mai stata raccontata in maniera perfetta»

ilnapolista © riproduzione riservata