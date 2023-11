De Laurentiis chiede a Garcia una migliore valorizzazione della rosa (Gazzetta)

Se condo il presidente nel finale contro l’Union Berlino la squadra è apparsa stanca e i cambi sono risultati tardivi

Il presidente De Laurentiis è tornato ieri a Castel Volturno per assistere alla ripresa degli allenamenti dopo la sfida di Champions pareggiata contro l’Union Berlino. Non è un mistero che il risultato ottenuto dagli uomini di Garcia non sia quello che il presidente voleva. Del resto con il pareggio il Napoli ha buttato al vento quasi due milioni di euro, vale a dire la differenza fra il premio Uefa per il pari (900mila euro) e quello per la vittoria (2,8 milioni). Anzi visto sotto il profilo societario questa quarta giornata dei gironi è un disastro: il Milan ha vinto (contro un Psg decisamente più forte dell’Union) e dunque i punteggi in chiave qualificazione al Mundialito segnalano un passaggio decisamente a vuoto degli azzurri rispetto ai rossoneri.

Sky ieri ha fatto il punto sugli umori che c’erano a Castel Volturno è ha chiaramente spiegato che il presidente De Laurentiis stava facendo le sue valutazioni: “Ci sta che il presidente faccia le sue valutazioni, con uno stato d’animo controverso di chi sostiene l’allenatore ma poi fa i conti con i risultati della stagione avara fin qui di notizie positive”

La Gazzetta dello sport invece oggi parla di un De Laurentiis duro ma sereno, quello che ieri è arrivato a Castel Volturno

“Duro ma sereno Sbollita l’arrabbiatura del mercoledì sera, ieri De Laurentiis è apparso tranquillo e disponibile con tutti, pur incalzando i suoi più stretti collaboratori perché più si va avanti e più bisognerebbe risolvere certe problematiche che ancora si ripetono in campo. Ha incontrato il tecnico e i dirigenti, chiedendo un’analisi precisa e approfondendo diversi aspetti. Fra i quali anche una valorizzazione migliore della rosa, considerando che nel finale contro l’Union Berlino la squadra è apparsa stanca e i cambi sono risultati tardivi. Insomma il presidente continua a confidare nella ripresa di un gruppo forte e costruito per vincere”.

Le preoccupazioni di De Laureati dunque sono sempre economiche. Sono stati investiti dei soldi e non è possibile che restino immobilizzati in panchina

“Le colpe non possono essere solo dell’allenatore e i giocatori vanno ulteriormente responsabilizzati, Ma le scelte spettano al tecnico e De Laurentiis dal francese si attende anche un utilizzo più efficace della rosa. C’è un capitale del valore di circa settanta milioni che in panchina fatica a trovare spazio. E cioè Jesper Lindstrom (pagato in estate 25 milioni di euro), Eljif Elmas (per il quale sono stati rifiutati 30 milioni nell’ultima sessione di mercato) e Giovanni Simeone riscattato dal prestito col Verona per circa 15 milioni”.

L’impressione che era circolata ieri è che si fosse aperto un nuovo periodo di crisi

La realtà è che per Garcia sembrano giorni molto duri. Se è vero che il francese non ha ancora perso dall’ultima pausa di campionato, dall’altro ogni volta che c’è una piccola crepa la diga incomincia a perdere acqua a profusione. Anche un pari è abbastanza per mettere tutti quanti in discussione. In primis l’allenatore, che oramai sembra sempre più commissariato dal proprio numero uno. Anche il comparto tecnico però sembra oramai bypassato, con De Laurentiis e Chiavelli che decidono su qualsiasi cosa, dal mercato agli aspetti comportamentali.

