Come mi vesto stasera? il post di Bertolucci per commentare il look dei tennisti alle Finals

Passerella e bagno di folla per gli 8 tennisti prima che cominci il torneo e intanto fanno discutere i look sfoggiati. Lex tennista chiarisce “Decidono gli sponsor”

Nella giornata di ieri gli 8 campioni che parteciperanno alle Atp Finals, in attesa dei match, hanno vissuto la prima vera giornata del torneo, con il blue carpet e il bagno di folla dei tifosi. Da Sinner a Djokovic, da Alcaraz a Rublev, tutti i tennisti hanno rubato l’occhio per lo stile sfoggiato. Solo da domenica parlerà il campo: inizia la sfida che incoronerà il campione dei campioni, intanto si commentano i look sfoggiati che fanno discutere L’ex campione Paolo Bertolucci ha voluto sottolineare sui social l’attenzione al look dei protagonisti che hanno postato una foto collettiva. Ogni atleta ha il proprio stilista che lo segue e lo indirizza nelle scelte, una scelta attuale, ma molto lontana sicuramente ad un tennis che si fondava solo sul gioco e meno sull’apparenza

Come mi vesto stasera? pic.twitter.com/StPOPTF9rk — paolo bertolucci (@paolobertolucci) November 10, 2023

L’ex campione di Coppa Davis ha postato una foto sui propri social con una frase significativa: “Come mi vesto stasera?”. I commenti ovviamente non sono mancati, tanto più le critiche. È chiaro che su questo argomento non sono i tennisti a poter prendere decisioni, cosa che accadeva già in passato e infatti Bertolucci ha risposto sottolineando “Decidono gli sponsor”.

Tutti stilisti e critici di moda questa mattina 😂 — paolo bertolucci (@paolobertolucci) November 11, 2023

Il post e anche il look sfoggiato in passerella e sui social dai tennisti ha fatto tanto rumore che questa mattina Bertolucci è tornato sul tema con un nuovo posto che sottolinea l’accanimento di tanti sul tema

Da appassionato ed aperto di tennis era intervenuto anche in occasione del ritiro di Jannik Sinner dall’Atp di Bercy, indignandosi per il mancato appoggio dei tennisti sulla vicenda.

“Da membro fondatore dell’Atp trovo vergognoso che i giocatori lascino da solo un collega e non si espongano collettivamente contro lo scempio degli orari cui sono sottoposti“.

Bertolucci ce l’aveva con i tennisti che non dicono propria sulla pessima organizzazione del torneo e che hanno lasciato il loro collega da solo in tutta questa situazione.

