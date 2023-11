Bertolucci sul ritiro di Sinner: «Trovo vergognoso che i giocatori non si espongano»

Il ritiro di Jannik Sinner dall’Atp di Bercy ha causato non poca indignazione sui social. Paolo Bertolucci, ex tennista e telecronista per Sky, è tornato a farsi sentire su X, indignandosi per il mancato appoggio dei colleghi di Sinner sulla vicenda.

“Da membro fondatore dell’Atp trovo vergognoso che i giocatori lascino da solo un collega e non si espongano collettivamente contro lo scempio degli orari cui sono sottoposti“.

Bertolucci ce l’ha con i tennisti che non dicono propria sulla pessima organizzazione del torneo e che hanno lasciato il loro collega da solo in tutta questa situazione.

Ieri sera si era scagliato scagliato contro l’organizzazione: “Contrordine!! Grazie alla folle programmazione e alla supina sottomissione dei giocatori il pubblico serale prenderà posto con 2 ore e 1/2 di ritardo e Sinner scenderà in campo non prima delle 23.30/24. Vergogna!!!!!”

In realtà, ci sono colleghi di Sinner che si sono fatti sentire alla fine del match, stanotte. Tra questi c’è Casper Ruud, che sempre su X ha scritto:

“Bravo @atptour, bel modo di aiutare uno dei migliori giocatori al mondo a recuperare e ad essere il più pronto possibile quando ha finito la sua partita alle 2:37 del mattino. 14,5 ore per riprendersi…che scherzo”

— Casper Ruud (@CasperRuud98) November 2, 2023