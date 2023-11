La disfatta del Bayern nell’immagine di Kane con la maglia da panchinaro nel piccolo stadio di Saarbrücken

La Faz ripercorre la tragica sconfitta del Bayern Monaco in DFB Pokal e riporta le giustifichi di Tuchel

Il Bayern Monaco di Thomas Tuchel è stato eliminato dalla DFB Pokal per il quarto anno consecutivo, ieri è arrivata la clamorosa sconfitta con il Saarbrucken, squadra di terza categoria tedesca.

I campioni di Germania nuovamente non potranno concorrere per il triplete, causa l’eliminazione al primo turno contro la squadra della piccola città di Saarbrucken.

La squadra di Monaco dopo essere passata in vantaggio con il gol dell’eterno Thomas Muller ha subito la rimonta dei padroni di casa, che sono passati in vantaggio al novantaseiesimo minuto quasi a tempo scaduto prima dei tempi supplementari.

Come riportato dall’editoriale la Faz, la sconfitta ha lasciato increduli tutti i componenti dello staff e alcuni giocatori che sono entrati da poco nell’ambiente tedesco tra cui Harry Kane.

2Quando è stato più che certo che non sarebbe andata bene, Thomas Tuchel ha mandato a scaldare l’unico giocatore che voleva far riposare. Le telecamere hanno filmato Harry Kane, il nuovo centravanti dell’FC Bayern Monaco, che dovrebbe decidere le partite nei grandi stadi di Madrid, Milan e Manchester in questa stagione, ieri invece ha attraversato il piccolo stadio di Saarbrücken indossando una maglia arancione da panchinaro.

Lì, quando Kane guardava il campo, poteva vedere volti che probabilmente non aveva mai visto da vicino prima e che probabilmente non avrebbe mai più visto da vicino. Erano i volti dei giocatori dell’1. FC Saarbrücken , la cui squadra è attualmente al quindicesimo posto nel terzo campionato di calcio tedesco. E sono stati anche i volti dei giocatori che ieri sera hanno inflitto una delle più grandi sconfitte di questo decennio al Bayern Monaco.

Le dichiarazioni degli sconfitti

Dopo la sconfitta, si sono presentati davanti ai microfoni diversi membri della squadra tra cui Thomas Muller e l’allenatore Tuchel, la Faz riporta le oro parole:

Successivamente il primo a parlare al microfono è stato Thomas Müller, l’uomo che di solito riesce a comunicare molto bene in questi momenti di crisi. E lo ha fatto anche questa serata, iniziata così bene per lui e per il suo Bayern Monaco, che ha segnato l’1-0 al 16′. Successivamente ha elogiato l’avversario in modo autentico “Complimenti al Saarbrucken perché è una squadra che lotta con grande grinta”, continuando ha poi espresso le sue perplessità “Se il Bayern Monaco perde a Saarbrücken, allora abbiamo sicuramente sbagliato molte cose”.

Le spiegazioni di Tuchel

Thomas Tuchel, si è dovuto difendere a fine gare per la scelta di inserire il centrocampista Joshua Kimmich al centro della difesa perché era “l’unico giocatore” che avesse mai giocato in quella posizione.

«Abbiamo giocato in modo ancora più offensivo. Facevamo girare il pallone più velocemente. Abbiamo anche vinto più duelli in contropressione. In realtà abbiamo dominato tutto il tempo, che è quello che ci aspettiamo da noi stessi.Tutti hanno fatto bene, è mancata una mentalità vincente per chiudere la partita»

