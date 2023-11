As critica il Pallone d’Oro di Messi e il commento di Ronaldo prende 323mila like

La rivalità tra i due campioni non si è affievolita neanche ora che giocano ai due capi del mondo e i loro fan sono con loro

Solo pochi gi0orni fa, Leo Messi ha portato a casa il suo ottavo Pallone d’Oro, motivato dalla vittoria del Mondiale dell’Argentina in una stagione però dove la Pulce non aveva certo brillato al Psg. È vero che il calciatore argentino si è letteralmente caricato sulle spalle la sua Nazionale portandola calcisticamente, ma soprattutto emotivamente a vincere la Coppa del Mondo, eppure non tutti hanno apprezzato.

Il giornalista sportivo di As, Tomas Roncero, bisogna ricordare l’affinità del quotidiano spagnolo con il Real Madrid e quella di Messi con il Barcellona, ha sparato contro la Pulce in un video su Instagram:

«Sapevamo che Messi avrebbe ricevuto di nuovo un Ballon d’Or. Si è trasferito a Miami per andare in pensione, anche se sembrava che fosse in pensione durante il suo periodo al PSG in vista della Coppa del Mondo. Ha vinto il mondiale, sì bene, ma con sei rigori… La Coppa del Mondo è stata dieci mesi fa.Messi ora ha otto Palloni d’Oro, ma in realtà dovrebbero essere cinque. Ne ha portato via uno ad Iniesta e Xavi, uno a Lewandowski, che ha vinto sei titoli in una stagione, e uno ad Haaland, che è stato capocannoniere ovunque»

La cosa che più ha fatto sorridere e sorpreso i tifosi però, è stato il commento con tanto di 4 faccine ridenti, di Cristiano Ronaldo al post del giornalista.

È chiaro che la rivalità tra i due non si è mai spenta, neanche ora che giocano ai due capi del mondo e anche i loro fan tengono il punto, infatti il “don’t like” del calciatore portoghese ha raggiunto in poco tempo la bellezza di 323 mila like dai tifosi

