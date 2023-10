Pallone d’Oro (LIVE): Kvaratskhelia 17°, Kim Min-Jae 22°

Kvaratskhelia davanti a Bellingham, Kim fuori dalla top20. Si attende Osimhen. Il favorito del Pallone d’Oro rimane Messi.

Questa sera si elegge il nuovo Pallone d’Oro 2023, uno dei più attesi dell’anno nell’intero mondo del calcio. France Football assegna, come ogni anno dal 1956, il premio individuale più ambito per ogni calciatore.

Il favorito anche quest’anno è Lionel Messi, protagonista della nazionale e vincitore con la sua Argentina del Mondiale in Qatar dopo 36 anni. Erling Haaland è l’altro pretendente al trono ma, nonostante il Treble con il Manchester City, sembra che il norvegese debba attendere ancora un po’ prima di vincere l’abito premio. Tra i candidati ci sono anche Kim Min Jae, miglior difensore della Serie A l’anno scorso, Kvartskhelia e Osimhen. Dall’anno scorso non si conta più l’anno solare di riferimento ma la stagione precedente.

La serata sarà al Theatre du Chatelet di Parigi inizia alle 21:00, la diretta televisiva invece dalle 20:30. Quattro i riconoscimenti assegnati: oltre al più noto e ambito in salsa maschile, c’è l’altrettanto importante Pallone d’Oro femminile. E poi il Premio Yashin, destinato al miglior portiere, e il Premio Kopa per il miglior giovane.

From where you will be watching?! 📍 Schedule (Paris time) : 5.15 PM – Start of ranking reveal 8.45 PM – Start of the ceremony #ballondor with @purnell_watches pic.twitter.com/9p8IBeCj8N — Ballon d’Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

18:45 – Inizia ad arrivare i grandi nomi. El Dibu Martinez, leggendario portiere della finale mondiale si classifica al 15° posto. Davanti all’argentino, il portiere del Marocco, Yassine Bonou protagonista con la sua nazionale al Mondiale in Qatar.

Ore 18:35 – Kvicha Kvaratskhelia si classifica 17°, il georgiano del Napoli si posizione davanti al talento del Real Madrid, Jude Bellingham. Benzema sedicesimo.

Ore 18:15 – Alla 20esima posizione c’è l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez. Davanti a lui Kane, Bellingham

Ore 18:10 – Kim Min Jae si classifica 22esimo nella classifica del Pallone d’Oro 2023

Ore 18:00 – Altri 5 nomi pubblicati: c’è Kim che si classifica ventiduesimo. 23esimo Onana.

17:40 – France Football inizia a svelare la classifica dei candidati al Pallone d’Oro. I primi cinque nomi, dalla posizione numero 30 fino alla 26:

Ruben Dias, Martin Odegaard, Rand Kolo Muani, Nicolo Barella e Jamal Musiala.

ilnapolista © riproduzione riservata