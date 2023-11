Allarme sicurezza a Roma per l’arrivo degli ultras del Feyenoord

Nonostante il divieto di trasferta molti tifosi olandesi sono ugualmente arrivati nella capitale per seguire la propria squadra impegnata i champions contro la Lazio

“Vorrei che foste qui”, recita uno striscione con cui hanno posato i giocatori del Feyenoord durante una passeggiata a Roma. “Purtroppo non ci siete, ma sentiamo il support. Ce la faremo stasera”

È il post social che il club olandese ha postato oggi in vista della gara di Champions League di questa sera contro la Lazio.

Feyenoorders, Jullie zijn er helaas niet bij, maar we voelen jullie support. We gaan ervoor vanavond!

Leve Feyenoord 1 ❤️🤍🖤 https://t.co/vmI3vBGOnR pic.twitter.com/h6FKK0dyRX

— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) November 7, 2023

Ai sostenitori olandesi è stata vietata la trasferta in Italia per assistere alla gara di Champions, ma nonostante i divieti, è scattato l’allarme a Roma. Sembra infatti che numerosi ultrà del Feyenoord siano comunque arrivati nella capitale. Sui social le foto dei monumenti romani. Al momento clima tranquillo. Non si segnalano problemi in città, ma da ieri le zone del centro storico e quelle intorno allo stadio sono sotto osservazione. C’è paura di rivedere quanto accaduto nel 2015, quando sempre gli ultrà del Feyenoord devastarono la Barcaccia ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti, a Piazza di Spagna.

I tifosi olandesi non sono propriamente degli agnellini e lo hanno dimostrato in diverse occasioni l’ultima in occasione della sfida contro l’Ajax dove tra bicchieri di birra e fumogeni in campo, il gioco si arresta, nel caso più grave le due squadre finiscono negli spogliatoi, per ben 18 minuti si sta fermi complessivamente.

