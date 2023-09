Ajax-Feyenoord sospesa per incidenti e lancio di fumogeni in campo VIDEO

I tifosi dell’Ajax, profondamente scontenti dei risultati, avevano promesso una tregua, ma dopo il terzo gol del Feyenoord sono esplosi in contestazione

L’Ajax non partiva così male in campionato dal 1965. I tifosi avevano proclamato una tregua, visto che oggi si giocava il De Klassieker con il Feyenoord, che invece sta vivendo una situazione opposta, regalando gol su gol ai propri appassionati.

La situazione però è precipitata quando il Feyenoord nel primi 40 minuti ha i Lancieri con un perentorio 3-0

L’umiliazione dello 0-3 porta a ben due sospensioni per incidenti nel primo tempo. Tra bicchieri di birra e fumogeni in campo, il gioco si arresta, nel caso più grave le due squadre finiscono negli spogliatoi, per ben 18 minuti si sta fermi complessivamente. Lunghissimo recupero sul finale del primo tempo con il lancio dei bengala in campo.

Ma è solamente la prima parte di un capitolo che si concluderà amaramente dopo pochi minuti dalla ripresa del gioco. Arriva uno stop definitivo causato dalla F-Side, la frangia più calda del tifo. Per spezzare definitivamente questo assurdo gioco, che sporca l’immagine dell’Eredivisie, è stata opportunamente decisa la sospensione definitiva della partita. L’Ajax è in un buco nero, sotto tutti i punti di vista.

Dagli spalti sono piovuti cori e imprecazioni e sono stati srotolati striscioni che contro la società e alcuni calciatori. Ai 50.000 spettatori presenti allo stadio e a tutta la tifoseria è chiaro che il club ha perso tutta la sua identità in tempi record.

24.09.2023🇳🇱Ajax Amsterdam – Feyenoord, match suspended, Ajax supporters come to the main entrance https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/1dWeYntNoO — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) September 24, 2023

