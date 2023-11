Alcaraz giocherà la Laver Cup: «Darò tutto quello che ho per conquistare la Coppa»

L’entusiasmo del tennista spagnolo: «Non vedo l’ora di sapere chi si unirà a me nella squadra il prossimo settembre» Chissà che non sia proprio Sinner il prossimo.

Alcaraz, vincitore di Wimbledon, è stato annunciato come membro del team Europa alla Laver Cup del 2024.

Carlos Alcaraz will make his debut for Team Europe at Laver Cup Berlin 2024, to be held at Mercedes-Benz Arena from September 20-22.

Multi-Session Hospitality Packages go on sale November 27 at 13:00 CET.

Read more: https://t.co/z6kbNCQ2Rs pic.twitter.com/ncTUiIFc4c

— Laver Cup (@LaverCup) November 8, 2023