Tragedia al Maradona, tifoso morto tentando di scavalcare

Corriere dello Sport e Repubblica riportano la notizia dopo il ritrovamento di un cadavere all’interno di un’area abbandonata sotto il settore ospiti dello stadio.

Tragedia allo stadio Maradona, al termine della gara di ieri sera tra Napoli e Milan è stato trovato privo di vita nei pressi nel sottopasso Claudio che porta alla interno dello stadio

Secondo quanto racconta l’edizione online del Corriere dello Sport,

“in un parcheggio sottostante l’impianto di gioco è stato rivenuto il cadavere di un uomo, un incensurato originario di Bacoli, di anni 42. Il corpo senza vita è stato scoperto dopo le 2 all’interno di un’area abbandonata sotto il settore ospiti dello stadio. Secondo la ricostruzione della Polizia, in due, senza biglietto, stavano cercando di arrivare sugli spalti attraverso un cunicolo. L’amico della vittima si è visto ostruire l’accesso per la caduta di una trave ed ha desistito. Il 42enne è caduto da un’altezza di circa 20 metri finendo al suolo”

Si tratta di un uomo di 42 anni residente a Bacoli che era al Maradona per assistere all’incontro. La Polizia e la Scientifica stanno lavorando sul caso da ieri sera per ricostruire l’accaduto: l’uomo deceduto sarebbe stato in compagnia di un amico.

Repubblica riporta

L’uomo è morto dopo essere precipitato da un’altezza di circa 20 metri. Secondo la ricostruzione fornita da un amico della vittima alla Polizia, in due, senza biglietto, stavano cercando di arrivare sugli spalti attraverso un cunicolo. L’amico della vittima si è visto ostruire l’accesso per la caduta di una trave ed ha desistito. Il 42enne, che è residente a Bacoli, in provincia di Napoli, è passato per primo ma, dopo essersi arrampicato, è caduto da un’altezza di circa 20 metri finendo al suolo. Il cadavere è stato trovato nella nottata.

ilnapolista © riproduzione riservata