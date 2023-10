In conferenza sull’attaccante del Napoli: «Ha tecnica, destro e sinistro, inventiva, bucate, sa stare esterno o più basso o più profondo, un centravanti con altre caratteristiche»

Il ct dell’Italia, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa da Coverciano per presentare il doppio impegno per le qualificazioni ai prossimi Europei con l’Italia impegnata contro Malta e Inghilterra il 14 e 17 ottobre.

Spalletti ha convocato ben tre calciatori del Napoli, Meret, Di Lorenzo, e Raspadori. Proprio di Giacomo ha parlato in conferenza

«Raspadori ha sia fisicità che qualità, gli manca un po’ d’altezza. Ormai molte partite si vincono sui calci piazzati e sui colpi di testa quando le squadre si mettono a cuccia col blocco difensivo basso. Ma lui ha tecnica, destro e sinistro, inventiva, bucate, sa stare esterno o più basso o più profondo, un centravanti con altre caratteristiche che può giocare con un altro attaccante perché può girargli intorno. Per concludere, in attacco sono messo benissimo»

Spalletti e il centravanti perfetto dell’Italia

«Il calcio moderno ci ha fatto vedere che la fisicità e il motore che hai è un bel presupposto di partenza. Se potessi scegliere il mio centravanti, lo sceglierei come Kean e Scamacca che hanno queste caratteristiche e questa qualità. Scamacca forse è anche un po’ più pulito come tocco di palla e qualità nello stretto. Kean è più fisico e massiccio per metri e copertura di campo per la squadra perché fa più strada. Allegri? Ci ho parlato quando sono stato alla Juve a trovare Kean. Con lui non ho assolutamente niente, anzi mi sta molto simpatico»

L’ex tecnico del Napoli ha diramato la lista dei 27 giocatori convocati che faranno parte del gruppo azzurro: spiccano l’assenza di Immobile, la novità Udogie (prima chiamata per lui) e i ritorni di Kean e Bonaventura. La novità dell’ultim’ora è Orsolini al posto di Zaccagni, non al top. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Moise Kean (Juventus), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).

