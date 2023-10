Sacchi: «Spalletti bravo a tenere la Nazionale fuori dalle polemiche dopo la brutta storia delle scommesse»

Sulla Gazzetta: «La vittoria contro Malta importante. Non tanto per il gioco, su quello c’è ancora da lavorare, quanto per la reazione della squadra»

Arrigo Sacchi sulle pagine della Gazzetta ha commentato la Nazionale di Luciano Spalletti dopo la vittoria per 4-0 contro Malta. Domani la sfida contro l’Inghilterra a Wembley:

“La vittoria contro Malta debba essere considerata importante. Non tanto per il gioco mostrato, perché su quello c’è ancora da lavorare parecchio, quanto per il modo in cui la squadra ha reagito, senza andare in confusione e cercando di applicare le idee del commissario tecnico“.

Il lavoro che Spalletti sta cercando di portare avanti non è affatto semplice:

“In primis perché in Serie A ci sono troppi stranieri e non è semplice scegliere gli uomini giusti per il progetto che ha in mente. Immagino che il commissario tecnico desideri riproporre il disegno che abbiamo ammirato a Napoli nella passata stagione. Per fare ciò sono necessarie tre qualità: il pressing, ovviamente; il possesso-palla; i raddoppi di marcatura. Tutto questo è possibile se la squadra è perfettamente organizzata“.

A Spalletti va lasciato il tempo di incedere, serve tempo per far sì “che i reparti siano sempre legati da quel filo invisibile che è il gioco. Serve che tutti gli elementi mostrino uno spirito di sacrificio al di sopra della media”.

E sulla partita contro l’Inghilterra, Sacchi scrive:

“Adesso ci aspetta il meraviglioso teatro di Wembley, e contro l’Inghilterra sarà davvero una prova durissima. Io mi auguro di vedere una squadra viva, che pratica un calcio ottimista, di dominio, dove tutti partecipano quando hanno il pallone e quando non ce l’hanno. Intanto penso che il commissario tecnico sia stato bravo a tenere la Nazionale fuori dalle polemiche, dopo quello che è accaduto con la brutta storia delle scommesse”.

Spalletti sulla partita di domani ai microfoni di Sky ha detto:

«Il calciatore internazionale vede in questa partita quella della qualificazione. Chi invece arriva pensando ‘andremo a giocarcela all’ultima partita’, non è un calciatore forte e di caratura internazionale. Sappiamo quale sia la loro storia e la loro forza».

