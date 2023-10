Pogba ora guadagnerà 42mila euro l’anno, alla Juventus non conviene la rescissione (Gazzetta)

Con la rescissione, il club dovrebbe pagare una penale dovuta al decreto crescita, per i benefici ottenuti dal suo arrivo a Torino

Pogba rischia fino a quattro anni di squalifica, perché le controanalisi hanno confermato la positività del francese alle sostanze doping. Le conseguenze di quanto accaduto sono vantaggiose per la Juventus, come riportato anche da Gazzetta:

“Fino allo stop, Pogba era il più pagato della rosa con i suoi 8 milioni netti più 2 di bonus. Durante il periodo di sospensione la cifra si abbassa drasticamente sul minimo salariale di 42 mila e 477 euro annui, come previsto dal regolamento. Venisse poi inflitta una squalifica superiore ai 6 mesi, la Juventus sarebbe nelle condizioni di rescindere il contratto: valutazione che sarà comunque fatta insieme all’entourage del calciatore, che si è mostrato collaborativo sin dall’inizio della vicenda. Nel caso di maxi squalifica, oltre al risparmio sulle somme dovute per i prossimi anni, il club sarebbe anche nelle condizioni di chiedere un risarcimento danni. Un altro aspetto su cui dovrà riflettere eventualmente la società bianconera è relativa al decreto crescita: se il contratto venisse risolto prima del prossimo mese di giugno, bisognerebbe pagare una penale per i benefici ottenuti dal momento del suo arrivo a Torino”.

Quanto accaduto a Pogba è stata una leggerezza, ma sufficiente a mettere in discussione il futuro in bianconero del campione del mondo. La Gazzetta dello Sport spiegava così la presenza delle sostanze illegali nel corpo del professionista:

“Tutta colpa di un integratore, consigliato da un medico amico, estraneo alla Juventus, e comprato in America, dove esistono regole differenti legate al doping. La Juve quindi era all’oscuro di tutto e adesso toccherà al giocatore dimostrare la sua non intenzionalità, che comunque non gli eviterà la squalifica ma potrebbe ammorbidire la sanzione”.

La leggerezza di Pogba costa molto alla sua carriera, ma la Juventus si ritrova con un maxi stipendio ridotto al minimo e la possibilità di ottenere un indennizzo.

