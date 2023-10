Pirlo si fa rimontare, la Sampdoria perde 3-1 in casa del Sudtirol

Illusorio il gol del vantaggio di Facundo Gonzalez. Prima il gol di Merkaj e poi il rigore al 95′ completano la rimonta del Sudtirol. Al 99′ il 3-1

La Sampdoria non riesce a rialzare la testa e perde ancora. Dopo undici giornate è quartultima con sette punti. Oggi l’occasione mancata di rilanciarsi in campionato. La squadra di Pirlo aveva iniziato bene la partita, passando in vantaggio al 53′ con Facundo Gonzalez.

Juventus loanee Facundo Gonzalez scores his first goal with Sampdoria pic.twitter.com/XLPC8WJCcQ — Juve Canal (@juve_canal) October 28, 2023

Al 77′ però arriva il pareggio di Merkaj per il Sudtirol. La Samp inizia a soffrire. La rimonta viene completata prima dal rigore segnato da Casiraghi al 95′ e poi con dal terzo gol del Sudtirol, segnato al 99′ da Pecorino. Nelle ultime cinque partite, la Sampdoria di Pirlo ha vinto solo una partita, pareggiate una e perse tre.

A inizio ottobre, Tuttosport scriveva

“In ogni caso Pirlo è solo uno dei responsabili di un progetto tecnico – dalle scelte dei due azionisti Radrizzani e Manfredi sino a quelle dei due direttori Legrottaglie e Mancini – che si sta rivelando fallimentare sotto molti punti di vista. Oltre tutto la fiducia a Pirlo è quasi una necessità per una società ancora frenata dai vincoli del tribunale sul piano di ristrutturazione dei debiti. In verità sotto traccia la Samp starebbe comunque sondando il terreno per le possibili alternative a Pirlo. Nel caso in cui dovessero arrivare ulteriori sconfitte: i nomi caldi restano quelli di Pippo Inzaghi, Fabio Liverani e Beppe Iachini.

Un po’ a sorpresa invece va depennata la possibilità di un ritorno di Marco Giampaolo, che era sotto contratto sino al 2024 ma che ha deciso nelle scorse settimane (lo si è saputo solo ieri) di rescindere il suo legame col club blucerchiato. La “New Samp” non aveva promesso l’immediato ritorno in Serie A al momento del suo insediamento – questo è giusto rimarcarlo – ma nessuno si aspettava che la squadra dopo 8 giornate fosse in una situazione così delicata”.

ilnapolista © riproduzione riservata