Pirlo alla Sampdoria può salvarsi solo grazie ai debiti del club (Tuttosport)

Inizio disastroso ma il club è frenato dai vincoli del tribunale. Circolano comunque i nomi di Pippo Inzaghi, Liverani e Iachini

Dopo otto giornate di Serie B la Sampdoria di Pirlo è a 3 punti, in piena zona retrocessione. Il club sembra volersi fidare del tecnico Andrea Pirlo, ma secondo quanto riportato da Tuttosport, è in perenne ricerca di un sostituto:

“Il tecnico bresciano ha incassato la fiducia del club almeno sino alla gara di sabato ad Ascoli. In ogni caso Pirlo è solo uno dei responsabili di un progetto tecnico – dalle scelte dei due azionisti Radrizzani e Manfredi sino a quelle dei due direttori Legrottaglie e Mancini – che si sta rivelando fallimentare sotto molti punti di vista. Oltre tutto la fiducia a Pirlo è quasi una necessità per una società ancora frenata dai vincoli del tribunale sul piano di ristrutturazione dei debiti, la cui omologa è attesa nelle prossime settimane.

In verità sotto traccia la Samp starebbe comunque sondando il terreno per le possibili alternative a Pirlo, nel caso in cui dovessero arrivare ulteriori sconfitte: i nomi caldi restano quelli di Pippo Inzaghi, Fabio Liverani e Beppe Iachini. Un po’ a sorpresa invece va depennata la possibilità di un ritorno di Marco Giampaolo, che era sotto contratto sino al 2024 ma che ha deciso nelle scorse settimane (lo si è saputo solo ieri) di rescindere il suo legame col club blucerchiato. La “New Samp” non aveva promesso l’immediato ritorno in Serie A al momento del suo insediamento – questo è giusto rimarcarlo – ma nessuno si aspettava che la squadra dopo 8 giornate fosse in una situazione così delicata”.

SUL NAPOLISTA DOPO L’ENNESIMA SCONFITTA

Pirlo, la crisi del “maestro”. Una cosa è il campo e un’altra è la panchina. Andrea Pirlo sta trascinando la Sampdoria nei bassifondi della classifica di Serie B. Dopo otto partite, ha appena tre punti in classifica. In realtà sarebbero cinque ma la Samp ha due punti di penalità. Sul campo ha ottenuto una vittoria, due pareggi e cinque sconfitte. È penultima ma in realtà il Lecco, che è ultimo, ha giocato solo cinque partite.

Per la Samp cinque sconfitte di cui quattro a Marassi. Pirlo le ha perse tutte le partite in casa. Oggi 1-2 contro il Catanzaro che è terzo in classifica (e oggi è entrato anche Ambrosino). Ovviamente Marassi ha sonoramente fischiato la squadra e il suo allenatore.

Quattro sconfitte interne su quattro, di cui tre in rimonta: oggi contro il Catanzaro, in precedenza contro Cittadella e Venezia.

Al momento nessuna notizia ufficiale ma quella di oggi potrebbe essere stata l’ultima partita di Pirlo sulla panchina dei blucerchiati.

