Pausa nazionali, come hanno giocato i calciatori del Napoli

Dodici calciatori di Garcia impegnati con le nazionali: cali di rendimento, ottime prestazioni e infortuni.

In questa sosta nazionali autunnale, sono stati 12 i giocatori del Napoli convocati dalle rispettive nazionali. Guardando le prestazioni in campo, positive le partite di Kvaratskhelia con la sua Georgia. Prima impatta in amichevole la Thailandia, il Georgiano subentra al 58’ minuto di gioco e sigla la rete del 8-0 finale e poi contribuisce con un gol ed un assist nella vittoria per 4-0 contro Cipro nella partita di qualificazione ai campionati europei. La Slovacchia di Lobotka, nonostante la sconfitta per 3-2 contro il Portogallo, durante la quale il centrocampista del Napoli realizza un gol strepitoso con una gran conclusione dai 30 metri, grazie alla vittoria di misura per 0-1 contro il Lussemburgo si porta ad un passo dalla qualificazione matematica agli Europei della prossima estate.

Il norvegese Østigard e il polacco Zielinski sono sempre stati titolari con le loro nazionali. Nonostante le ottime prestazioni, che vedono anche un Assist a referto per il polacco nella partita vinta dalla Polonia per 2-0 sulle Isole Faroe, rischiano di non strappare il pass per Euro2024. La Polonia, dopo il pareggio per 1-1 contro la Moldavia, è ormai costretta a vincere contro la Repubblica Ceca e a confidare in un altro passo falso di quest’ultima contro la Moldavia il prossimo novembre. Discorso molto più complicato per la Norvegia che, reduce da una vittoria per 0-4 contro Cipro ed una fatale sconfitta 0-1 contro la Spagna, rimane ormai aggrappata all’unica speranza del ripescaggio come miglior terza per poi giocarsi la qualificazione tramite Play-off.

Negative le prestazioni di Elmas che, con la sua Macedonia, deve dire addio alla qualificazione a causa della sconfitta per 2-0 contro l’Ucraina. Discorso simile per lo svedese Cajuste, in panchina per tutta l’amichevole che la sua Svezia vince 3-1 in casa contro la Moldavia, titolare nel match contro il Belgio poi interrotto a causa di attacchi terroristici nella città di Bruxelles. Dopo la bocciatura di inizio stagione da parte del mister Garcia, arriva la bocciatura anche in nazionale per il talento danese Jesper Lindstrøm, entrato solo nel recupero finale di Danimarca 3-1 Kazakistan e sostituito dopo un’insipida partita al sessantesimo di San Marino 1-2 Danimarca.

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo insieme a Giacomo Raspadori e Alex Meret hanno affrontato con la Nazionale di Spalletti le due partite valide per la qualificazione ai campionati europei del 2024 contro Malta ed Inghilterra. Panchina in entrambe le partite per Meret, nella vittoria dell’Italia per 4-0 contro Malta scende in campo solo l’attaccante ventitreenne che però nel delicatissimo match contro l’Inghilterra subentra a partita chiusa quando l’Italia è già sotto per 3 reti ad 1. Il capitano gioca tutta la partita ma soffre i continui attacchi dei nazionali inglesi Marcus Rashford e Jude Bellingham causando anche il fallo del rigore che comporterà il temporaneo 1-1 della nazionale dei tre leoni.

L’Uruguaiano Mathías Olivera è invece sceso in campo nei due match di qualificazione ai campionati del mondo del 2026 che hanno visto la Celeste sfidare prima la Colombia e poi il Brasile. Contro la nazionale colombiana, il nostro Olivera, entra ad inizio secondo tempo ed un minuto più tardi sigla la rete del momentaneo 1-1 con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Partita che finirà con un emozionante 2-2 agguantato dall’Uruguay nei minuti finali grazie ad un rigore trasformato dal giocatore del Liverpool Darwin Nunez. Contro il Brasile il giocatore del Napoli parte titolare e contribuisce con una buona prestazione alla vittoria finale per 2-0 della sua squadra.

Il bomber del Napoli e della nazionale Nigeriana Victor Osimhen è sceso in campo nell’amichevole della sua nazionale contro l’Arabia Saudita, è stato però costretto ad uscire al 59’ minuto di gioco a causa di un infortunio che ha messo in ansia staff e tifosi del club partenopeo. Entro domani 19 ottobre tutti i giocatori dovrebbero rientrare a Napoli per preparare la partita di sabato 21 ottobre contro l’Hellas Verona, match che vedrà probabilmente gli uomini di Garcia orfani di Osimhen.

