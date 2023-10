Bruxelles, uccisi due tifosi svedesi in un attentato di matrice islamica (si giocava Belgio-Svezia)

Pare che indossassero la maglia della Svezia. L’attentatore è in fuga. Belgio-Svezia interrotta a fine primo tempo per volontà dei calciatori svedesi

A Bruxelles due tifosi svedesi sono stati uccisi in quello che sembra un vero e proprio attentato di matrice islamica. Questa sera è in corso Belgio-Svezia, si è giocato il primo tempo ma adesso il match è stato interrotto. I calciatori svedesi nell’intervallo hanno saputo dell’uccisione dei due tifosi svedesi.

Il quotidiano svedese Aftonbladet scrive:

– È scioccante. Siamo stati informati in sala stampa. Ci sono luci blu ovunque, dice (riferendosi alla polizia, ndr).

Tre persone (ma dovrebbero essere due, ndr) sono state uccise nel centro di Bruxelles, riferiscono i media locali.

Due cittadini svedesi sono stati uccisi, ha detto la polizia belga alla Reuters. Entrambi pare che indossassero la maglia della nazionale svedese, scrive Sudinfo.

Si dice che una persona sia stata colpita da colpi di arma da fuoco all’ingresso di un edificio. Poi, secondo l’HNL belga, due persone sono state uccise in un taxi.

La sparatoria è avvenuta a soli cinque chilometri dall’arena di calcio dove la Svezia sta giocando una partita di qualificazione agli Europei contro il Belgio.

Un video della scena mostra l’autore del reato che indossa un giubbotto arancione che scende dal motorino e grida “Allahu akbar” in connessione con gli spari.

🚨 Belgium-Sweden game has been suspended as players are now refusing to emerge for the second half.

This happens after two Swedish football fans were shot dead in Brussels ahead of tonight’s game.

The perpetrator remains on the loose.

After first half the game was not called… pic.twitter.com/SiSukUWCPW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 16, 2023