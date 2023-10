Osimhen, oggi i medici del Napoli stabiliranno se servono ulteriori indagini (Sky)

Ugolini a Sky: «C’è apprensione e prudenza, nonostante non sembri nulla di grave. Sono 27 le partite saltate da Osimhen dopo la nazionale»

Massimo Ugolini, inviato di Sky che segue da vicino il Napoli, ha fornito ulteriori aggiornamenti su Osimhen. Il nigeriano si è fermato con la Nigeria, non ha giocherà l’ultima amichevole contro il Mozambico e ha saltato l’allenamento di ieri con la nazionale. Oggi il rientro a Napoli dopo verranno analizzati gli esami sostenuti con la nazionale nigeriana.

Le parole di Massimo Ugolini alla domanda “Come sta Osimhen?”

«Lo sapremo oggi pomeriggio, il giocatore è di rientro e con sé porterà gli esami strumentali fatti con lo staff medico nigeriano. I medici valuteranno se questi esami sono sufficienti per fare una diagnosi o ne richiederanno altri. C’è poca chiarezza, purtroppo spesso è capitato di ritorno dalla Nazionale. Sono 27 le partite saltate da Victor Osimhen dopo gli impegni con la nazionale. C’è apprensione e prudenza nella diagnosi nonostante non sembri nulla di grave. I medici del Napoli vedranno gli esami strumentali e poi, se sufficienti, stileranno una diagnosi che ci dirà se e quanto stara fuori Osimhen».

Stanno rientrando anche gli altri nazionali. Ostigard, Kvaratskhelia e Zielinski. Il georgiano in gol con la Georgia, più un assist e una partita da protagonista assoluto nel 4-0 a Cipro. Il primo tempo scivola via sullo 0-0. Alla ripresa si accende la Georgia, ma soprattutto Kvaratskhelia che al 58′ riceve palle su un’imbucata centrale, si avvia verso la porta con la punta del destro anticipa l’intervento del portiere. L’esterno del Napoli gioca 85′ minuti durante i quali fornisce pure l’assist per il gol del 3-0 di Shengelia.

Anche a De Laurentiis hanno chiesto delle condizioni di Osimhen, all’ingresso in Lega per l’assemblea sui diritti tv. Il presidente del Napoli però non ha risposto, ha solo allargato le braccia e poi ha preso l’ascensore, come si vede nel video di Giorgio Musso, giornalista di calciomercato.com.

🎥 #Napoli – “Come sta #Osimhen? #DeLaurentiis allarga le braccia sulle condizioni del nigeriano. Il patron dei partenopei non risponde alle domande sull’assemblea di Lega 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/yfml0H8G5L — Giorgio Musso (@GiokerMusso) October 16, 2023

ilnapolista © riproduzione riservata